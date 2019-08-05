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Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu

Iğdır Merkeze bağlı Oba köyünde otlamaya çıkan 46 inekten 6 tanesi yedikleri ottan zehirlenerek telef oldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
Iğdır’da büyükbaş hayvanlar zehirlenerek telef oldu

Iğdır Merkeze bağlı Oba köyünde otlamaya çıkan 46 inekten 6 tanesi yedikleri ottan zehirlenerek telef oldu.


Edinilen bilgiye göre Mehmet Maral isimli çoban, her zaman olduğu gibi sabah erken saatlerde köyde bulunan inekleri toplayarak otlatmaya götürdü. İnekleri otlattığı alana getirdikten belli bir süre sonra, ineklerden 2 tanesinin nefes alamayarak yere yıkıldığını, diğer ineklerin de rahatsızlandığını gördü. Durumu hemen köyde bulunan hayvan sahiplerine haber verdi.


Köy muhtarı Ercüment Aksu yaptığı açıklamada, "Hayvanların zehirlendiğini duyunca jandarmaya haber verdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdik. Hayvanların neden zehirlendikleri araştırılıyor” dedi.


İneği telef olan Alican Akçan isimli çiftçi ise "Hayvanlarımız telef oldu. Özel veteriner getirdik muayene etti, inceledi ve tarım ilacından zehirlendiklerini söyledi. Birileri bahçelerinetarım ilacı atmış olmalı. Yetkililer konuyu araştırmalı. Çok mağdur olduk” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:35
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