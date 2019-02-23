Iğdır’da büyü ve bahisle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı Iğdır’da sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Iğdır’da sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandıran şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada sosyal medya üzerinden büyü ve bahisle vatandaşları dolandırarak kendi banka hesaplarına 30 bin TL para aktaran M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ç. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.