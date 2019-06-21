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Iğdır’da bıldırcın çiftliği kuruldu

Iğdır’da ilk kez kurulan bıldırcın çiftliği işletmesi faaliyete başladı.

21 Haziran 2019 Cuma 10:46
Iğdır’da bıldırcın çiftliği kuruldu

Iğdır’da ilk kez kurulan bıldırcın çiftliği işletmesi faaliyete başladı.


İşletmeci Dolunay Başaran tarafından kurulan bin 500 kapasiteli bıldırcın çiftliği ve paketleme tesisi İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu tarafından ziyaret edilerek incelendi.


Yeni ve örnek olabilecek işletmelerin açılmasının memnuniyet verici olduğuna değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “İşletmecimizin bu girişimi, İlimizde yeni sektörlerin ve işletmelerin kurulması yönünde güzel bir başlayış olmuştur. Genç işletmecimize bereketli kazançlar diliyorum. İşletme kapasitesini artırması yönünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yetkilerimiz dahilinde her türlü desteklerin verilmesinde de elimizden geleni yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 10:46
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