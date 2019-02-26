Iğdır’da Ar-Ge toplantısı yapıldı Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi personelleri ve öğretmenlerin katılımı ile haftalık AR-GE çalışma toplantısı yapılarak projeler görüşüldü.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şubesi personelleri ve öğretmenlerin katılımı ile haftalık AR-GE çalışma toplantısı yapılarak projeler görüşüldü.

Toplantıda, 2023 eğitim vizyonu kapsamında yürütülecek çalışmaların geliştirilmesi, çalıştay raporları var olan çalışmaların ayrıntılı bir şekilde raporlanması, ERASMUS projeleri, okullarda ki iyi örneklerin paylaşılması gibi konular görüşüldü.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “2023 Eğitim Vizyon Belgesi doğrultusunda projelerin daha net olarak görüleceğine inanıyorum” dedi.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılında hayata geçirilecek proje ve çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunulduktan sonra program sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.