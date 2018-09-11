Iğdır'da alçak tuzak: Yaralı askerler var...
Askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.11 Eylül 2018 Salı 10:55
Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
ASKER YARALANDI
Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
OPERASYON BAŞLATILDI
Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.
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