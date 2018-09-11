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Iğdır'da alçak tuzak: Yaralı askerler var...

Askeri aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı.

11 Eylül 2018 Salı 10:55
Iğdır'da alçak tuzak: Yaralı askerler var...

Türkiye-İran sınırı yakınları Dilucu mevkisinde, Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolunda görevli personeli taşıyan askeri aracın geçişi esnasında önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

ASKER YARALANDI

Olayda yaralanan 4 asker, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OPERASYON BAŞLATILDI

Güvenlik güçleri, olayın gerçekleştiği bölgede operasyon başlattı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:55
  1. Aydın
  2. saldırı
  3. Iğdır
  4. GÜNCEL Haberleri

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