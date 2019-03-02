Iğdır’da 4 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı Iğdır’da 4 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 9 ay cezası olan şahıs tutuklandı.

Iğdır’da 4 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl 9 ay cezası olan şahıs tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli yağma, cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 4 ayrı suçtan 23 yıl 9 ay ceza kaydı bulunan S.Y. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.Y. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

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