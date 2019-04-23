Iğdır’da 23 Nisan coşkusu

Iğdır’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zübeyde Hanım Bulvarı’nda düzenlenen kutlamalar kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Tarihimizin parlak sayfalarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 99. yıl dönümüne ulaşmış olmanın kıvanç ve mutluluğuyla bir kez daha 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamanın sevinç ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu özel gün, aydınlık geleceğimizin güvencesi olan çocuk, genç, ülke ve milletimize kutlu olsun” dedi.

Program, Öğrencilerin şiir okumasının ardından son buldu.