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Iğdır’da 1 kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Iğdır’da 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

09 Mart 2019 Cumartesi 12:35
Iğdır’da 1 kişinin öldüğü kavga güvenlik kamerasında

Iğdır’da 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz günlerde, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldıran gruba, jandarma ve emniyet ekipleri müdahale etmiş, olayda 6 kişi yaralanmıştı. Kavgada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. isimli şahıslardan M.S.A., H.Ş. ve A.A.’nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hastaneye kaldırılan A.A. (50) isimli bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralı olan M.S.A. ile H.Ş.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Öte yandan 1 kişinin hayatını kaybettiği kavga da güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 12:35
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