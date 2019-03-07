Iğdır'da 1 asker kaza kurşunuyla ağır yaralandı
Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.07 Mart 2019 Perşembe 14:19
Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.
Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö'nün göğsüne, aynı birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşun isabet etti.
Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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