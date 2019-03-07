Iğdır'da 1 asker kaza kurşunuyla ağır yaralandı Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Iğdır'da bir uzman çavuş, arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşunla yaralandı. Türkiye-İran sınırındaki Gökay Hudut Birliğinde görev yapan Uzman Çavuş S.Ö'nün göğsüne, aynı birlikte görev yaptığı arkadaşının kazayla ateş alan silahından çıkan kurşun isabet etti. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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