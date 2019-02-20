Iğdır’a Millet Bahçesi projesi
Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan “Millet Bahçesi” için incelemeler yapıldı.20 Şubat 2019 Çarşamba 10:57
Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan “Millet Bahçesi” için incelemeler yapıldı.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, yapılacak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldıktan sonra sürecin hızlandırılması için talimat verdi.?
Millet Bahçesi Projesi sayesinde bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlanacağını belirten Vali Ünlü, “Proje beraberinde istihdam, suç oranlarının azalması ve yeşil alanların artırılması gibi faydalar sağlayacak” dedi.
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