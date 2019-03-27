"Iğdır ve Ahlat'ta Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

SAKARYA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ahlat'ta Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da MHP'nin aday gösterdiği, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı İsa Tezel'i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor, buna karşılık iftiralar, hakaretler, yalanlar diz boyu." dedi.

Partisince Sakarya'nın merkez Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nde düzenlenen programa katılan Akşener, yürüyüp esnafla dertleşmeyi ardından da yerel basınla görüşmeyi planladığını ancak yoğun katılımdan dolayı gerçekleştiremediğini söyledi.

Kadınlara ve gençlere teşekkür ederek helallik isteyen Akşener, "Bu seçimi savaşa çevirdiler. Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir havada seçime gidiliyor. Allah rızası için bu bir yerel seçim. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçeceksiniz. Sizden ricam şudur; tepedekilerin o düşman diline aldanıp komşularınıza, arkadaşlarınıza, akrabalarınıza karşı sakın ola ki kalp kırmayasınız, düşman olmayasınız." diye konuştu.

Akşener, ekonomiyi, işsiz gençleri, belediyenin hizmetlerini, projelerini, çiftçileri, kadınları, emeklileri konuşmak durumunda olduğunu aktararak, "Bunları konuşacağız ki, sizin dertlerinize 4,5 yıl sonra tartıya çıkacak olanlar, başta Sayın Erdoğan olmak üzere çare bulsunlar. Biz bunları konuşacağız ki, gelip böyle gözünüzün içine benim gibi baksınlar. Esnaf siftah yapamıyorsa konuşmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.





- "Ahlat ve Iğdır'da Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik açıklamalarını eleştiren Akşener, "Adam diyor ki, 'Temel Karamollaoğlu ile ikisi Kandil ile sözleşme imzaladı'. Bu Türk devleti için çok acı bir şeydir. Eğer ben öyle bir şerefsizlik yapmışsam gel tutukla, tutuklamıyorsan namertsin. Türk Devleti dedikoduyla, tehditle, yalanla ve iftirayla yönetilmez. Hiç cevap vermemeye özen gösterdik ama 'korktu' dediler. Şimdi huzurunuzda söylüyorum; 29 belediye meclis üyemizin bilgileri, vatandaşlık numaralarıyla yayınlandı ve iftira atıldı bunların PKK'lı olduğuna dair. Arkadaşlarımızın 29'u da Süleyman Soylu'yu mahkemeye verdi ama çok vahim bir şey daha var; Ahlat'taki arkadaşımız bir şehit kardeşidir. PKK ile mücadelede şehit olmuş bir ağabeyin erkek kardeşidir. " ifadesini kullandı.

Akşener, partisinin gösterdiği 29 adayın ortak noktasının Kürt olmaları olduğunu dile getirerek, "Ahlat'ta Cumhur İttifakı'nın adayını destekliyoruz, sayemizde kazanacak. Iğdır'da MHP'nin aday gösterdiği, aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın adayı İsa Tezel'i destekliyoruz. Bizim oyumuzla Iğdır alınacak. Bundan hiç kimse bahsetmiyor, buna karşılık iftiralar, hakaretler, yalanlar diz boyu." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bölünmesine yol açacak, kardeşi kardeşin, anayı kızın, babayı oğlun, komşuyu komşunun karşısına dikecek dili reddettiklerini vurgulayan Akşener, "İster AK Parti'ye, ister Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy versin, o insanların tamamı benim kardeşimdir, canımdır, ciğerimdir. Sizlere zillet, bizlere illet diyenlere de bu sözlerini misliyle iade ediyoruz." dedi.