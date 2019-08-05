0553 313 94 23

Iğdır Üniversitesinden sözde ‘Barış Bildirisi Hak İhlaline’ tepki

Iğdır Üniversitesi, Anayasa Mahkemesinin sözde ‘Barış Bildirisi’ adı altında imza toplayan akademisyenlerin ceza almalarını ‘Hak İhlali’ olarak görmesini adalete ve kamu vicdanına aykırı olarak değerlendirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
Iğdır Üniversitesinden sözde ‘Barış Bildirisi Hak İhlaline’ tepki

Iğdır Üniversitesi, Anayasa Mahkemesinin sözde ‘Barış Bildirisi’ adı altında imza toplayan akademisyenlerin ceza almalarını ‘Hak İhlali’ olarak görmesini adalete ve kamu vicdanına aykırı olarak değerlendirdi.


Iğdır Üniversitesi’nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Terörle mücadele ettiği için devletimizi suçlayan ve karalayan açıklamaları, sözde ‘‘Barış Bildirisi’’ adı altında imzalayan ve terör örgütü propagandası yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ‘‘hak ihlali’’ olarak değerlendiren Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu karar, bilim dünyasını derinden üzmüştür. Başta canları pahasına terörle mücadele eden emniyet güçlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere şehitlerimizin emanetleri kıymetli ailelerini, vatan savunmasında gazi olan kahramanlarımızı; tüm kurumlarımızı ve milletimizi derinden yaralamıştır. Devleti tehdit edip suçlamak, düşünce özgürlüğü ve düşünceyi özgürce açıklama hakkı kapsamında asla değerlendirilmemelidir.


Iğdır Üniversitesi olarak; terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum ve organizasyonun karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz. Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, almış oldukları bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:25
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli Kerem, özgürce uçmanın keyfini yaşadılar
    1. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    2. 11. Büyükelçiler Konferansı
    3. Antalya’da Ocak-Temmuz aylarında..
    4. Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı..
    5. Binali Yıldırım’dan Bayındır’a..
    6. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    7. ERHAVDER gökyüzüyle buluşturuyor
    8. Çocuklara sağlık eğitimi verildi
    9. Karboğazı’nda festival coşkusu
    10. MHP’li vekilden doktora şiddete tepki
    11. Kocaeli'de 5 el bombası ve lav silahı..
    12. MHP’li Büyükataman’dan CHP ve İYİ..
    13. Müteahhit, otoparkta tabancayla..
    14. Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı
    15. Vali Kaldırım, yaralı Teğmeni ziyaret..
    16. Dumandan etkilenen 3.5 aylık bebeği..
    17. Muğlalı Taekwondo şampiyonu Büşra..
    18. SANKON’dan, müstafi Nezaket Emine..
    19. Kayı Boyu Derneği’nin Birlik ve..
    20. Belediye personel alımı 2019 son..
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!
    Bu nasıl olabiliyor? Vatan hainlerine ödül gibi cezalar!