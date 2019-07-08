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Iğdır Üniversitesinde TÜBA köşesi açıldı

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) köşesinin açılışı yapıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:14
Iğdır Üniversitesinde TÜBA köşesi açıldı

Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) köşesinin açılışı yapıldı.


Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli için Iğdır Üniversitesine gelen TÜBA ekibi Şehit Bülent Yurt Seven Kampüsünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında Merkez Kütüphanesini gezen ekip kütüphanede oluşturulan TÜBA köşesinin açılışını yaptı.


TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) Enerji Çalışma Grubu Iğdır Üniversitesinin ev sahipliğinde TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli’nin ilk gününün sona ermesinin ardından Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünü gezdiler. Iğdır Üniversitesi Merkez Kütüphanesini de ziyaret eden TÜBA ekibi, kütüphanede oluşturulan TÜBA köşesinin açılışını yaptı. Açılışa TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ile çok sayıda akademisyen katıldı. Açılışın ardından Rektör Alma’nın eşliğinde TÜBA ekibi bir süre kütüphaneyi gezdi.


Konuklara kütüphane hakkında bilgi veren Rektör Alma, TÜBA Kütüphanesinin bir uzmanlık alanı olduğunu belirterek, “Kütüphanemiz lisans ve lisansüstü araştırmacılara hizmet vermektedir. Biz de Üniversite olarak kendi kütüphanemizde ağırlıklı olarak arkeoloji ile ilgili yayınlar bulundurmak istiyoruz. Bununla beraber, sanat, mimarlık, tarih, tıp, sosyoloji konularında da yayınlar koymak için bu köşeyi açtık” dedi.


Açılışın ardından konuklar, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Seyir Tepesini gezdiler.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:14
  1. bilim
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