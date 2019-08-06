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Iğdır Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi Arasında 4’lü Protokol

Iğdır Üniversitesi ile İran’ın eğitim kalitesi bakımından ilk beş üniversitesinden biri olan Tebriz Üniversitesi arasında 4 önemli protokol imzalandı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:14
Iğdır Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi Arasında 4’lü Protokol

Iğdır Üniversitesi ile İran’ın eğitim kalitesi bakımından ilk beş üniversitesinden biri olan Tebriz Üniversitesi arasında 4 önemli protokol imzalandı.


Iğdır Üniversitesi, uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.Bu kapsamda Iğdır Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi arasında; 4 Anabilim Dalında Uluslararası ortak Doktora Çift Diplomalı Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol, 12 Anabilim Dalında Uluslararası Ortak Yüksek Lisans Çift Diplomalı Eğitim ve Öğretim Programı Tesisine İlişkin Protokol,Çift Diploma ve Erasmus+ Protokolü imzalandı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın makamından gerçekleştirilen törene Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mir Reza Majidi ve ekibi katıldı.


Türk-İran dostluğunun stratejik önemine vurgu yapan Rektör Alma, sadece protokol imzalamakla kalmayıp, İran’la sıkı diyaloglar kurarak dünya çapında projeler üretebileceklerine dikkat çekti. Türkiye ve İran’ın iki kardeş ülke olduğunun altını çizen Rektör Alma, “Bu anlamda iki Müslüman ülke olarak birbirimizi destekleyerek ilerlemeliyiz” dedi.


Iğdır Üniversitesinin yeni kurulan üniversiteler arasında en hızlı gelişen üniversitelerden bir tanesi olduğunu belirten Rektör Alma şunları kaydetti:


“Üniversite olarak hayata geçirdiğimiz projelerle bölgedeki üniversitelere örnek olduk.GES projesiyle elektrik üretimine başladık. İlimizde tarım ve hayvancılığa destek olmak amacıyla çiftçi eğitim merkezi kurarak çiftçilerimizi eğittik. Yine hayvan hastanesinin ruhsatını aldık. Hastanede şu ana kadar birçok başarılı operasyon geçekleştirildi. Bunlarla birlikte kayısı ve taş köftenin coğrafik işaretini aldık. Iğdır’ın toprak, su ve sağlık haritasını tamamlamak üzereyiz. Ayrıca üniversitemizde şu ana kadar ulusal ve uluslararası birçok sempozyum, panel ve konferans verildi. Uzaktan eğitim merkezi kurarak dijital ortamda hizmet vermeye başladık.”


Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mir Reza Majidi ise Iğdır’da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Başta Iğdır Üniversitesi olmak üzere Türkiye’deki üniversitelerle konsorsiyumlar kurarak proje üretmeye hazırız” mesajını verdi.


Tebriz Üniversitesinin İran’ın en başarılı üniversitelerinden olduğuna dikkat çeken Majidi, “Türkiye’de 80 tane üniversiteyle işbirliğimiz var. Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olması çok önemli.Müslümanlar birlikte hareket ederse onları hiç kimse yenemez.Bundan dolayı komşumuz Iğdır Üniversitesiyle birlikte çok güzel projeler üreteceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından Rektör Alma ve Rektör Majidi karşılıklı olarak birbirlerine hediye taktim etti ve toplu hatıra fotoğrafı çektirildi. Protokol törenin ardından, Tebriz Üniversitesi ekibine, sırasıyla Temel Sağlık Bilimleri Simülasyon Laboratuvarı, ALUM, Hayvan Hastanesi, Şehit Mehmet Bora Tayfur Kapalı Spor Salonu ve son olarak seyir tepesi gezdirildi. Ardından program son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:14
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