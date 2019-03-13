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Iğdır millet bahçesine kavuşuyor

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:51
Iğdır millet bahçesine kavuşuyor

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.

 

Iğdır Valisi Enver Ünlü, millet bahçesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çeşitli konularda ilgililere talimatlar veren Vali Ünlü, projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:51
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