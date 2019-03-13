Iğdır millet bahçesine kavuşuyor Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı. Iğdır Valisi Enver Ünlü, millet bahçesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çeşitli konularda ilgililere talimatlar veren Vali Ünlü, projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.