Iğdır merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı Iğdır merkezli 14 ilde eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır merkezli 14 ilde eş zamanlı Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Iğdır merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Düzenlenen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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