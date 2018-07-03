Iğdır lise taban puanları 2018 2019 Iğdır lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri MEB e okul

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz LGS tercih sonuçlarının 30 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Iğdır liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri üzerinden öğrenciler lise tercihlerini yapacak. Iğdır liseleri kaç puandan öğrenci alıyor? Iğdır lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte özel liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. İşte Gaziantep'de liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihlerini 2 Temmuz-13 Temmuz tarihlerinde yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Iğdır liseler 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı. İşte Iğdır liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri. MEB'in internet sitesi eokulyd.meb.gov.tr üzerinden yapılmakta.

IĞDIR LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI