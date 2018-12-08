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HDP Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Iğdır belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? HDP Iğdır belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Iğdır belediye başkan adayları kim? HDP Iğdır belediye başkan adayları 2019, Aralık HDP ilçe belediye başkan aday, HDP Tuzluca belediye başkan adayı, HDP Karakoyunlu belediye başkan adayları, HDP Iğdır ve ilçe belediye başkan adayı belli oldu mu?

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:43
HDP Iğdır ilçe belediye başkan adayları 2019

HDP Iğdır belediye başkan adayları belli oldu mu? HDP Iğdır belediye başkan adayları 2019 listesi ne zaman açıklanacak? HDP Iğdır belediye başkan adayları kim? HDP Iğdır belediye başkan adayları 2019, Aralık HDP ilçe belediye başkan aday, HDP Tuzluca belediye başkan adayı, HDP Karakoyunlu belediye başkan adayları, HDP Iğdır ve ilçe belediye başkan adayı belli oldu mu? 

HDP 2019 yerel seçimleri için belediye başkan adayları merak ediliyor. HDP belediye başkan aday adaylık başvuruları 5 Aralık'da sona ermesinden sonra şimdi gözler HDP'nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki 2019 HDP belediye başkan adayları kim oldu?  Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Demokratik Partisi (HDP) 2019 yerel seçimler için CHP ile ittifak yapmak için dirsek temasını sürdürüyor. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığında HDP ile ittifak yapacağı söylense de HDP İstanbul (İBB) adayı Celal Doğan, HDP İzmir belediye başkan adaylığı için ise Sırrı Sakık'ın ismi geçiyor. HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayının da merak edildiği HDP’nin birçok ildeki belediyelerine kayyum atanmıştı. Kayyum atamalarıyla hizmete kavuşan bölge halkı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için partilerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. AK Parti Iğdır belediye başkan adayı Adil Aşırım oldu. HDP Iğdır belediye başkan adayı ve Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. HDP Iğdır belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz belediye başkan adaylarının isimlerini buradan takip edebilirsiniz.

Iğdır belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 41

MHP % 35

AK Parti 15

DP % 2

CHP % 2

Aralık belediye seçim sonuçları 2014

DP % 45

AK Parti % 38

CHP % 7

BDP % 7

Tuzluca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 38

CHP % 5

MHP % 2

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:00
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. HDP Iğdır belediye başkan adayları 2019
  5. Iğdır HDP ilçe belediye başkan adayları
  6. Aralık HDP ilçe belediye başkan aday
  7. HDP Tuzluca belediye başkan adayı
  8. HDP Karakoyunlu belediye başkan adayları
  9. HDP Iğdır ve ilçe belediye başkan adayı

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