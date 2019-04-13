Iğdır Havalimanı Mart ayı istatistikleri
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Mart ayı hizmet verilen yolcu sayısı 23 bin 471 olduğu açıklandı.13 Nisan 2019 Cumartesi 12:01
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Mart ayı hizmet verilen yolcu sayısı 23 bin 471 olduğu açıklandı.
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı’nda 2019 yılı Mart ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 23 bin 471, iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği 180, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 246 ton olduğu açıklandı.
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