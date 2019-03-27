Iğdır Devlet Hastanesi “Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti” veriyor

Yoğun poliklinik hizmeti veren bölümlerde vatandaşların gündüz sıra bulmakta zorlandıklarını, yeni uygulamayla pazartesi ve perşembe günleri saat 17.00 ile 19.00 saatleri arasında tedavi hizmeti alınabildiğini bildiren İLHAN, "Şu an en yoğun olan Kadın Doğum, Dahiliye, Çocuk, Cildiye, Üroloji, Göğüs, KBB, Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi, Beyin Cerrahi, Göz, Fizik Tedavi, Radyoloji ve Ortapedi gibi bir çok polikliniklerimizde bu uygulamayı başlattık. Daha sonra ihtiyaç duyulursa diğer branşlarda da açmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.



"Mesai Dışı Poliklinik Hizmeti" uygulamasının Iğdır’da daha yeni olduğu için birçok kişi tarafından henüz bilinmediğini ifade eden İLHAN, şöyle konuştu:

"Gündüz polikliniklerimizde hekimlerimiz günde 80-100 kadar hasta bakmalarına rağmen sıra bulamadığını söyleyen hastalarımız oluyor. Çünkü biz çevre illere de hizmet veriyoruz. Bu uygulama özellikle gündüz sıra bulamayan vatandaşlar ile iş yoğunluğundan dolayı zaman bulamayıp hastaneye gelemeyen çalışanlara büyük avantaj sağlıyor. Bu sayede hastalarımız, akşam mesai bittikten sonra gelip rahat rahat polikliniklerde sağlık hizmetlerini alabiliyorlar."

Bu uygulama en çok çalışan vatandaşlar ile öğrencilere yaradı. Eskiden randevuların genellikle okul saatlerine denk geldiği için çocukların okul devamsızlığı yapmak zorunda kaldıklarının altını çizen İLHAN, "Bu sayede öğrenciler okul devamsızlığı yapmadan gelebiliyorlar, çalışan memurlar mesai saatlerinde izin alıp gelemedikleri için mesai dışı gelip muayene olabiliyorlar. Bu açıdan ciddi avantaj oluşturuyor. Bu tabi daha yeni bir uygulama olduğu için insanlar biraz şaşırıyorlar. Bu uygulama, çok alışkın oldukları bir şey değil. Gelen hastalarımız da uygulamadan çok memnunlar. Çalışan anne babalar da izin alıp kontrollere gelmeleri çok zor oluyordu, bu uygulamayla o sorun giderilmiş oldu" dedi.