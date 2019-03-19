0553 313 94 23

Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere de şifa dağıtıyor

Türkiye'deki hastaların yanı sıra Kafkaslar'daki ülkeler başta olmak üzere çeşitli ülkelerden hastalara hizmet veren Iğdır Devlet Hastanesi, özellikle Azerbaycan ve İranlı hastaların uğrak yeri oluyor.

19 Mart 2019 Salı 11:47
Iğdır Devlet Hastanesi komşu ülkelere de şifa dağıtıyor

Yurdun en doğusundaki illerden Iğdır'daki Devlet Hastanesi, Türkiye'deki hastaların yanı sıra İran ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalara da şifa dağıtıyor.

İran ve Nahçıvan'a sınırı olan kentteki Iğdır Devlet Hastanesi, özellikle son zamanlarda Kafkaslar'daki ülkeler başta olmak üzere komşu ülkelerden gelen birçok hastanın şifa kapısı haline geldi.

Komşu ülkelerden Iğdır'a tedavi olmak için gelen hastalar, bir yandan tedavi olurken bir yandan da sağlık turizmine ciddi katkı sağlıyor.

Konumu itibarıyla çoğunluğu İran'ın güneyi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen hastalar olmak üzere yabancı hastaları ağırlayan Iğdır Devlet Hastanesi, sunduğu kaliteli hizmetle tercih ediliyor.

Kafkaslardaki çeşitli ülkelerin dışında Avrupa'dan gelen hastalara da şifa olan hastane, geçen yıl Azerbaycan ve Nahçıvan'dan 1800, İran'dan 830 hastaya hizmet verdi.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Raşit İlhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Son gelen doktorlarımızla tamamen kadrolarımızı geliştirmiş bulunmaktayız. 2018 yılında çok sayıda ülkeden hasta geldi, bunların içinde en yoğun olanı İran, Nahçıvan ve Azerbaycan'dan gelen hastalarımızdır." dedi.

Yurt dışından gelen hastaların, aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını belirten İlhan, "Komşu ülkelerdeki hastaların burayı tercih etmelerinin sebebi, aldıkları hizmetin kalitesi, tanı ve tedavinin uygulanması ve bunun sonucundaki geri bildirimlerin iyi olmasıdır. Gelen bir hastamız, memnuniyetinden dolayı bize 10 hasta, 20 hasta geri gönderiyor. Bu da bizim hasta sayımızda artışa neden oluyor. Şu anda yüzde yüz yatak kapasitemizle hizmet veriyoruz. Hiçbir bölümde hekim eksiğimiz kalmadı, talepler de her geçen gün artmakta." diye konuştu.

Nahçıvan ve İran'dan düzenli olarak Iğdır'a gelip tedavi gören hastaların olduğunu aktaran İlhan, şunları söyledi:

"Özellikle kadın hastalıkları, çocuk ve yaşlı hastalarımızda başvurular oluyor. Biz sadece Iğdır'daki halkımıza değil bölgedeki diğer il ve ilçelerin yanında aynı zamanda yurt dışından gelen vatandaşlarımıza fazlasıyla hizmet veriyoruz. Bunun sonucunda sağlık turizmi yönünden çok fazla ilerledik, bu durumun esnafımıza ve hastanemize çok katkısı var."

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Doğan da "Iğdır sınır bölgemizde olduğu için Nahçıvan ve İran'dan çok sayıda hastamız başvuruda bulunuyor. Türk vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmet gibi İran ve Nahçıvan'dan gelen hastalarımıza da aynı hizmeti veriyoruz. Gelenler genellikle o bölgelerdeki tedavileri yetersiz gördüklerini söylüyorlar ya da başka ilaç var mı diye geliyorlar. Oradaki doktor arkadaşlarımız da buraya yönlendiriyorlar." şeklinde konuştu.

- "Buradaki doktorlardan çok memnunuz, minnettarız"

Tedavi için Nahçıvan'dan gelen Hatıra Gayzeva, ailece Iğdır'da tedavi olduklarını ve dostlarını da buraya yönlendirdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, eşim ve çocuklarım her zaman bu hastaneye muayene olmaya geliyoruz. Buradaki doktorlardan çok memnunuz, minnettarız, güzel karşılayıp muayene ediyorlar. Buranın ilaçları da çok iyi, hastalıklarımıza çok güzel tesir ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum, minnettarım."

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den gelen Azer Guliyev ise Iğdır Devlet Hastanesindeki sağlık hizmetinden memnun olduklarını ifade ederek, "Her zaman buraya geliriz. Hastane çok güzel, herkese tavsiye ediyoruz, muayene olmaya buraya gelsinler." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:47
  1. Iğdır
  2. Azerbaycan
  3. ığdır
  4. iran
  5. Nahçıvan
  6. sağlık
  7. sağlık turizmi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilgievleri, 10. yılını kutladı
    1. Bilgievleri, 10. yılını kutladı
    2. Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nu on..
    3. Büyükşehir’den “Destanın Türküleri”..
    4. Biga’da vatandaşlar dev Türk bayrağı..
    5. Kolon kanserinde erken tanı önemli
    6. (Özel) 13 bin kilometreden Gaziantep’e..
    7. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da..
    8. Fizibilite desteği ve teknik destek..
    9. Özakcan; "Jeotermallere ruhsat..
    10. Yarına bırakma! Yarın sana vermek..
    11. Fenerbahçe'den ses getirecek forvet..
    12. Umman'dan ülkede casus şebekesinin..
    13. Kamyonetin çarptığı yaşlı adam..
    14. Mercan Kolejinde 18 Mart etkinliği
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    16. Başkan Adayı Yüce, Türkiye Emekliler..
    17. Depoyu kamyon yanaştırıp soydular
    18. Pendik'te "alacak" cinayeti
    19. İrfan Home ve Trimbox’tan işbirliği
    20. Rıza Sarraf’ın ‘izinsiz tadilat’..
    21. Yeni Kilis Devlet Hastanesi inşaatı..
    22. Şeker alkolleri tatlandırıcı yerine..
    23. Devlet desteği ile çiftliğin..
    24. Çanakkale’nin yiğitleri dua ve..
    25. Motosikletliye çarpıp kaçan sürücüye..
    26. Yeni genel müdürden Turkcell..
    27. Soydan, Çanakkale şehitleri için..
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep beraber el..
    29. Düzce Polisinden uyuşturucu operasyonu
    30. Hakkari-Çukurca karayoluna düşen..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son anket sonuçları açıklandı