0553 313 94 23

İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İGDAŞ:- "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir"

10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
İGDAŞ'tan lodos uyarısı

İSTANBUL (AA) - İGDAŞ, rüzgarın etkisiyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli lodosun etkili olduğuna dikkati çekildi.

Rüzgarın cumartesi gününe kadar etkisini daha da artırarak kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde devam etmesinin beklendiğine vurgu yapılan açıklamada, "Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğal gaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir. Ayrıca doğal gaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekanda yatmamaları da önem arz etmektedir." denildi.

Açıklamada, ayrıca cihazların bulunduğu mekandaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri tavsiyesinde bulunuldu.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:09
  1. İGDAŞ
  2. Lodos
  3. uyarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'dan İran'a Taliban eleştirisi
    1. Afganistan'dan İran'a Taliban..
    2. Futbol: Hazırlık maçı
    3. "Temsil" sergisi sanatseverlerle..
    4. Boşandığı eşine sokak ortasında kurşun..
    5. Müslüman örgütünden Uygur açıklaması!
    6. Borsa günü yatay tamamladı
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. Yılın bombası patladı! Fenerbahçe,..
    9. Niğde'deki FETÖ/PDY operasyonu
    10. GÜNCELLEME - Niğde merkezli FETÖ'ye..
    11. Kızıltepe'de 26 bin 400 paket kaçak..
    12. GÜNCELLEME 5 - Sinop açıklarında..
    13. İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki..
    14. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
    15. İGDAŞ'tan lodos uyarısı
    16. Gaziantep'te terör operasyonu
    17. HDP Diyarbakır Eğil belediye başkan..
    18. Rusya ekonomisini "dolarsızlaştırmaya"..
    19. Yeşilırmak kısmen dondu
    20. GÜNCELLEME - Düzce'de karbonmonoksit..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye