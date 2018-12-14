İGDAŞ’tan güçlü ekonomiye tam destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İGDAŞ, her kış düzenlediği vade farksız 3 taksit kampanyası için bu yıl 13 banka ile anlaştı. Kampanya 31 Mayıs 2019 tarihine kadar devam edecek.

KAMPANYA DETAYLARI İNTERNET SİTEMİZDE

Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi kartlarıyla hem İGDAŞ veznelerinden hem dehttps://internetsubesi.igdas.com.tr/üzerinden online olarak, Halkbank kredi kartlarıyla ise 4 taksit olarak sadece İGDAŞ veznelerinden kampanya dahilinde ödeme yapabilirsiniz.

Kampanya detaylarına ve bankaların katılım koşullarına www.igdas.istanbul adresinden ulaşabilirsiniz.