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"İGDAŞ mobil" İstanbulluların hizmetinde

Uygulamayla fatura, bağlantı, abonelik, randevu, fesih gibi birçok hizmet cep telefonlarından kolaylıkla yapılabilecek

22 Ocak 2019 Salı 17:22
"İGDAŞ mobil" İstanbulluların hizmetinde

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, mobil uygulamasını İstanbulluların hizmetine sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Online İşlem Merkezi'ni (www.oim.igdas.com.tr) yenileyerek, İstanbullulara sunduğu hizmet kalitesini artırmaya devam eden İGDAŞ'ın mobil uygulamasıyla fatura, bağlantı, abonelik, randevu, fesih gibi birçok hizmet cep telefonlarından kolaylıkla yapılabilecek.

Mobil uygulama ile İGDAŞ, dijitalleşme ile ilgili önemli bir adım atarken, İstanbullulara sunduğu hizmetin hızını daha da artırdı.

İstanbullular, mobil uygulamayla fatura, bağlantı ve abonelik sözleşmesinden sözleşme feshine, fesih sonrası iade bilgilerini takipten gaz açma randevu tarihi belirlemeye kadar geniş bir yelpazede birçok İGDAŞ hizmetine cep telefonlarından da ulaşabilecek.

- Projelerin durumu anlık takip edilebiliyor

Gerçek kişilerin e-Devlet şifresi ile giriş yaparak faydalanabileceği sistemden, tüzel ve ticari müşteriler vergi numarası veya sözleşme hesabını kullanarak yararlanabilecek. Farklı adresler için birden fazla sözleşmesi olan aboneler ise istediği yer için işlemlerini rahatlıkla yapıp takip edebilecek.

Mobil uygulamayla İGDAŞ, doğal gazını açtırmak isteyenlere başvuru sürecinde, projelerinin durumunu canlı olarak takip imkanı da sunacak. Faturaların görüntülenip ödenebildiği uygulamada, sayacının arızalı olduğunu düşünen aboneler kontrol talebinde bulunabilecek ve faturalarının içeriklerine itiraz edebilecek.

- IOS ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilebiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan Sılkım, geçen yıl haziranda hizmet kapsamı genişletilerek, ara yüzü yenilenen Online İşlem Merkezi'nin (OİM) İstanbullulardan büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Sılkım, "Mobil uygulamanın özellikle genç aboneler tarafından tercih edileceğini öngörüyoruz. Kullanımı çok kolay olan uygulama, IOS ve Google Play Store'dan 'İGDAŞ' yazılarak, ücretsiz olarak indirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 17:22
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