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İGA’dan taşınma açıklaması

İstanbul Havalimanı İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 Nisan’da başlayacak taşınma için yolcular uçuşları hakkında ilgili şirketlerden bilgi alması konusunda uyarıldı.

12 Mart 2019 Salı 15:28
İGA’dan taşınma açıklaması

İstanbul Havalimanı İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 Nisan’da başlayacak taşınma için yolcular uçuşları hakkında ilgili şirketlerden bilgi alması konusunda uyarıldı.


İGA tarafından yapılan açıklamada 5 Nisan’da başlayacak taşınma nedeniyle yolcularınmağduriyet yaşamaması için uyarıda bulunuldu. İGA, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonunun 5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İGA, ayrıca bu tarihler arasında bileti olan yolcuların mağdur olmaması için yolcuları bilet aldıkları havayolu şirketiyle görüşme yapmaları konusundauyarıda bulundu. İGA’nın tüm sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şöyle:


"Büyük Taşınma Başlıyor!


İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu, yerel saat ile 5 Nisan 2019 03:00 - 7 Nisan 2019 00:00 tarihleri arasında yapılacaktır. Yolcularımızın uçuş detayları için ilgili havayolu şirketine başvurması gerekmektedir"

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:28
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