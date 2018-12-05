İGA'dan "şantiyeden atıldılar" haberine açıklama

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanları İnşaatı Anonim Şirketi, sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde yer alan "şantiyeden atıldılar" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İGA açıklamasında, İstanbul Havalimanı projesi yüklenicilerinden DSG İnşaat Limited şirketi ile İGA arasında 2015 yılından başlamak üzere çeşitli işlerin yapılması amacıyla sözleşme ve zeyilnameler imzalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, sözleşme ilişkisinin devam ettiği sırada ve özellikle 2017-2018 yıllarında DSG İnşaat'ın, sözleşmede üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemeye, işçilerinin alacaklarını ve SGK prim ödemelerini aksatmaya başladığını belirtilerek, "Bu anlamda tarafımızca firmaya defalarca uyarıda bulunulmuş, DSG'nin personel alacaklarını ve SGK primlerini ödemediği tespit edildiğinden personelinin mağduriyet yaşamaması adına, şirketimiz devreye girmiş ve işçilik alacakları ile işçilerin SGK primleri DSG nam ve hesabına İGA tarafından ödenmiştir. " denildi.

DSG'nin şirketlerine olan yüksek miktardaki borcunu ödememesi, personellerinin mağduriyetinin gün geçtikçe artması ve sözleşme ilişkisinin devam edemeyeceğinin anlaşılması, şirket aleyhinde alacaklısı tarafından yüksek meblağlı icra takibi başlatılması karşısında DSG’ye sözleşme ilişkisinin sonlandırılacağının yazılı olarak bildirildiği aktarılan açıklamada, "Bu süreçte İGA üst düzey yöneticileri tarafından DSG'nin şirket yetkilisi Kamil Ali Tusavul, şirketin Proje Müdürü Mehmet Erdoğan, şirketin İdari İşler Müdürü İbrahim Koçak ve işçi temsilcileriyle gerek yüz yüze gerekse de telekonferans yöntemiyle defalarca toplantı yapılmış ve çözüm aranmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmelerde en öncelikli hedefin, personelin herhangi bir mağduriyet yaşamasına neden olmadan süreci barışçıl bir yolla sonlandırmak olduğu belirtilen açıklamada, "Aynı amaçla şirketimizce 23.11.2018 tarihinde DSG yetkilerine yazılı olarak bildirim yapılmış, personel alacakları yönünden tüm işçilerin ara buluculuk görüşmelerine davet edildiği, cumartesi ve pazar günü görüşme yapmak için ilgililerin hazır bulunacağı kendilerine bildirilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

- "Uzlaşı çabası sürüyor"

Açıklamada, bu çerçevede gerek firma yetkililerine gerekse işçi temsilcilerine birden fazla alternatif çözüm önerisi sunulduğu, ilgili şirket yetkililerinden herhangi bir dönüş olmadığı için İGA tarafından inisiyatif alınarak işçi temsilcileriyle görüşmelere devam edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Personele asıl işveren DSG tarafından henüz ödenmemiş bulunan, 2018-Kasım ayı bordro tutarlarının ödenmesi ve çıkışı yapılacak personel için hak ettikleri oranda Kıdem ve İhbar tazminatlarının İGA tarafından karşılanması önerisinde bulunulmuştur. Bu bağlamda, yaşanan durumun hassasiyetinin farkında olan İGA, konuyu uzlaşı yoluyla çözme adına görüşme çabalarını sürdürmektedir. Öte yandan şehir dışından gelen ve dönecek olan işçilere gidene kadar kampta kalma ve yol harçlığı olarak bir tutar ödeme şeklinde tekliflerde bulunulmuştur. Teklifi kabul eden 45-50 kişilik bir grup kamptan kendi istekleriyle ayrılmıştır. Basında yer alan görüntülerde kamptan ayrılırken görünen kişiler, bu personellerdir. Bu anlamda tüm işlemler, işçi temsilcilerinin işçileri yönlendirmesi ile gerçekleşmiş, süreç tamamen tarafların karşılıklı uyum ve iradesi ile yürütülmüş, herhangi bir zorlama ve baskı olmamıştır. Dolayısıyla basında yer alan 'şantiyeden atıldılar' şeklindeki bilgi ve görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır."

Konunun hassasiyeti dikkate alınarak yüksek özen çerçevesinde hareket edildiği kaydedilen açıklamada, İGA inşaatlarında çalışan her bir işçinin haklarının yanında olunduğu ifade edildi.