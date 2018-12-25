İGA’dan bir yıl içinde ikinci sermaye artırımı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve 25 yıllığına işletmesini üstlenen İGA, sermayesini 6 milyar 240 milyon liradan 7 milyar 368 milyon liraya yükselterek aynı yıl içerisinde ikinci kez sermaye artırımına gitti.

İGA’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’nın yapımını ve işletmesini üstlenen İGA Havalimanları İşletmesi A.Ş., 2018 içerisinde ikinci defa sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Buna göre İGA Havalimanı İşletmesi, 20 Aralık 2018 tarihli genel kurulunda alınan karar ile 6 milyar 240 milyon lira olan sermayesini 1 milyar 128 milyon lira artırarak, 7 milyar 368 milyon liraya çıkardı. Bu artırımla İGA ortaklarının şirkete sağlamış olduğu sermaye katkısı 1 milyar 791 milyon avronun üzerine çıkmış oldu.



İGA Havalimanı İşletmesi’nin Temmuz 2018’de 1 milyar 790 milyon lira olarak artırılan sermayesi, yeni yapılan 1 milyar 128 milyon liralık artırımla aynı yıl içerisinde toplamda 2 milyar 918 milyon lira artışla bir rekora imza attı. Bu sermaye artırımın yabancı para cinsinden karşılığı ise 535 milyon 567 bin avro oldu.





-“İstanbul Havalimanı için tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda”





İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, konuya ilişkin açıklamasında, aynı yıl içerisinde ikinci defa rekor seviyede sermaye artırımına gittiklerini belirterek, "İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin geleceği adına hayata geçirilen en önemli projelerden birisidir. İstanbul’u dünyanın havacılık merkezi yapma hedefiyle çıktığımız bu yolda hissedarlarımız, Türkiye ekonomisine olan güvenlerini, bu yıl içinde ikinci kez sermaye artırarak göstermiştir. Havalimanımızın tam kapasiteyle hizmete girmesine sayılı günler kaldı. Tüm hazırlıklarımız tamamlanmış durumda. 29 Ekim’den bu yana 66 bin kişi havalimanımızdan uçtu." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, büyük taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı ile hem Türkiye hem de bölge için yeni bir dönem başlayacağına dikkati çekerek, "2018 yılının ilk 6 ayında İstanbul’daki mevcut 2 havalimanından uçan yolcu sayısı 49 milyona yaklaştı. İnanıyorum ki biz 70 milyonluk yolcu hedefimize önümüzdeki 1 yıl içerisinde ulaşacağız. Şu an İGA’nın sermayesi, Türkiye’nin en büyük şirketleriyle aynı seviyeye yükselmiş durumda. İşletme dönemimizle birlikte İGA olarak gerek istihdam tarafında gerekse ciromuzla ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

