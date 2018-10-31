İGA 3500 güvenlik iş başvuruları ne zaman? İGA güvenlik maaşları
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi açıklanan İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere İGA, 3500 özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. THY İGA bünyesinde en az lise mezunu, 40 yaşını aşmamış özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. İGA güvenlik görevlisine vereceği haklar ise 2350 net maaş, servis, yol ve lojman imkanı. Peki İGA özel güvenlik görevlisi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?31 Ekim 2018 Çarşamba 13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ismi açıklanan İstanbul Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere İGA, 3500 özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. THY İGA bünyesinde en az lise mezunu, 40 yaşını aşmamış özel güvenlik görevlisi alımı yapıyor. İGA güvenlik görevlisine vereceği haklar ise 2350 net maaş, servis, yol ve lojman imkanı. Peki İGA özel güvenlik görevlisi başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?
İGA Özel güvelik görevlisi başvuru şartları neler?
40 yaşını aşmamış
En az lise mezunu
Askerliğini yapmış
Erkeklerin 170, kadınlar için 160 boy ve uyumlu kiloya sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.
İGA özel güvenlik görevlilerine verilecek haklar
2350 TL net maaş
Servis
Yemek
Şehir dışından gelecek bekar adaylar için lojman imkanı
Yabancı dil bilenlere ayrıca dil tazminatı verilecektir.
İGA başvuruları nereye yapılacak?
İStanbul Havalimanı'nda özel güvenlik olmak için başvuruda bulunacak adaylar www.guvenlikistihdami.com adresine başvuruda bulunacak.
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