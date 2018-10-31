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İGA iş başvuru formu İGA güvenlik iş ilanları başvuruları

Türkiye'nin gururu olan ve dünyanın en büyük havalimanı olan ve 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, iş ilanlarıyla binlerce kişiye istihdam sağlıyor. İGA 3 bin 3500 güvenlik alımı yapıyor. İGA güvenlik iş ilanlarına nasıl başvuru yaparım?İGA güvenlik alımı başvuru formunu nereden temin edebilirim ve başvuru formunu nasıl oldururum? İşte İGA güvenlik iş başvuru formu...

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:02
İGA iş başvuru formu İGA güvenlik iş ilanları başvuruları

Türkiye'nin gururu olan ve dünyanın en büyük havalimanı olan ve 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nı işleten İGA, iş ilanlarıyla binlerce kişiye istihdam sağlıyor. İGA 3 bin 3500 güvenlik alımı yapıyor. İGA güvenlik iş ilanlarına nasıl başvuru yaparım? İGA güvenlik alımı başvuru formunu nereden temin edebilirim ve başvuru formunu nasıl oldururum? İşte İGA güvenlik iş başvuru formu...

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 40 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

Özel güvelik görevlisi başvuru şartları neler?

40 yaşını aşmamış

En az lise mezunu

Askerliğini yapmış

Erkeklerin 170, kadınlar için 160 boy ve uyumlu kiloya sahip olanlar başvuruda bulunabilecek.

İGA özel güvenlik görevlilerine verilecek haklar

2350 TL net maaş

Servis

Yemek

Şehir dışından gelecek bekar adaylar için lojman imkanı

Yabancı dil bilenlere ayrıca dil tazminatı verilecektir.

İGA başvuruları nereye yapılacak?

İStanbul Havalimanı'nda özel güvenlik olmak için başvuruda bulunacak adaylar www.guvenlikistihdami.com adresine başvuruda bulunacak.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:02
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