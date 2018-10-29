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THY iş alımları İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği dünyanın en büyük havalimanı olan 3. Havalimanı binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İGA bünyesinde alımı yapılacak olan 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir? 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan 3. Havalimanında görev almak üzere sertifika sahibi 35 yaşını aşmamış kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte İGA güvenlik görevlisi başvuru şartları…

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:23
THY iş alımları İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği dünyanın en büyük havalimanı olan 3. Havalimanı binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İGA bünyesinde alımı yapılacak olan 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir? 29 Ekim’de ilk etabı açılacak olan 3. Havalimanında görev almak üzere sertifika sahibi 35 yaşını aşmamış kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte İGA güvenlik görevlisi başvuru şartları…

İGA Havalimanı İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi  İstanbul Yeni Havalimanı’nın yatırımını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere 7 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştu. İstanbul Grand Airport'dan (İGA) yapılan açıklamada 3. Havalimanında görevlendirilmek üzere kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İşte İGA'nın güvenlik görevlisi alım ilanı:

İGA güvenlik görevlisi alımı genel nitelikleri

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,

Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

Diksiyonu düzgün,

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

8 saat vardiyalı çalışabilecek,

İGA iş tanımı

Kadın & Erkek Güvenlik Görevlisi Adayları:

 Dünyanın en büyük projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı'nda görevlendirilmek üzere,İGA Güvenlik Hizmetleri bünyesinde istihdam edilecek, 25 yıllık görev süremizde bizimle çalışacak takım arkadaşları aramaktayız.

Dolgun ücret + Yemek+ Servis (geniş servis ağı + SGK

Kadın ve Erkek Güvenlik Görevlilerimiz için ücretsiz 4’er kişilik lojman imkânımız ve sosyal alanlarımız bulunmaktadır. İGA güvenlik görevlisi başvuruları 29 Kasım 2018'de sona erecektir. İGA başvrularına kurumun internet sitesi üzerinden veya kariyer üzerinden başvurulmaktadır.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 12:23
  1. İstanbul
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