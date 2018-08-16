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İGA THY personel alımı 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının ilk inişinin gerçekleştirildiği dünyanın en büyük havalimanı olan 3. Havalimanı binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İGA bünyesinde alımı yapılacak olan 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir?

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:12
İGA THY personel alımı 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının ilk inişinin gerçekleştirildiği dünyanın en büyük havalimanı olan 3. Havalimanı binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İGA bünyesinde alımı yapılacak olan 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan, AA Editör Masası'nda soruları cevaplamıştı. Bakan Arslan 3. havalimanında çalışacak personel ile ilgili alımların olacağını söyleyerek, İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak."demişti. Ahmet Arslan,  "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." ifadelerini kullanmıştı. 3.Havalimanına başvurular Ulaştırma Bakanlığı'nın sitesinde duyurulacaktır açıklamasında bulunmuştu. 3. Havalimanına personal alımına ilişkin detaylar belli oldu.

3. HAVALİMANI PERSONEL ALIM İLANI

İGA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Yeni Havalimanı, inşaatı sırasındaki çalışan sayısı ile istihdama sağladığı katkıyı işletme döneminde de devam ettirecek. Şu an 31 binin üzerinde çalışanın bulunduğu projede, kadın ve erkekten oluşan yaklaşık 3 bin 500 güvenlik ekibi istihdam edilecek. Verilen bilgiye göre güvenlik görevlileri havalimanında kara ve hava tarafında görev yapacak. İGA Güvenlik Hizmetleri AŞ çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor.

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. çatısı altında güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında; 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve vardiyalı çalışabilmek geliyor. Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek kadın ve erkek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Bu şartların yanı sıra askerlik hizmetini tamamlamış, diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek adaylar, kariyer platformları ve İGA irtibat ofislerinden iş başvurularını şubat ayından itibaren yapabilirken, uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:12
  1. İstanbul
  2. 2018 İGA Üçüncü havalimanı personel alımı başvuru şartları
  3. İGA 3. havalimanı personel başvuru şartları neler

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