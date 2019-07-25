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İftira atılan doktor, yıllar sonra hukuk mücadelesini kazandı!

Haseki Hastanesi’nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde aleyhinde yapılan yalan haberler ile önü kesilen Dr. Öğr. Üyesi Adnan Hut yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
İftira atılan doktor, yıllar sonra hukuk mücadelesini kazandı!

2006 yılında Vatan gazetesinde yayınlanan "İhaleyi verdi 70 bin YTL’Lik cipi kaptı" başlıklı haberle, Adnan Hut ile kendisi gibi doktor olan eşinin terfi ve atamaları engellendi. Dr. Öğr. Üyesi Hut’un, Selimpaşa Devlet Hastanesi Kurucu Başhekimi olarak atanması yapılan karalama haberi ile durduruldu. Haseki’deki Başhekim Yardımcılığı görevinden de alınan Hut, normal doktor olarak mesleğine devam etti. Hut’un eşi Fatma Hut da hastanedeki görevinden alınıp bir semt polikliniğinde görevlendirildi.

Haber yoluyla şeref ve haysiyetine saldırıldı

Dr. Öğr. Üyesi Hut, karalama kampanyasına karşı “basın yoluyla kişilik haklarına hakaret” davası açtı ve uzun yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. Hut ailesi, o dönemde kullandıkları aracın daha önceden kiralandığını faturalar ile ispat etti. Hut ile eşi Fatma Hut, haklarında yalan haber yapan muhabir Ayla Özcan ve sorumlular hakkında iftira ve hakaretten, İstanbul 12. Asliye Mahkemesi’nde dava açtı. Sunulan deliller ve tarafların dinlenmesi sonucunda mahkeme, “Davacı kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği, gerçek ve doğru olmayan bir hususun araştırılmadan davacı tarafın şeref ve haysiyetine saldırı teşkil edecek şekilde kaleme alındığı belirlendiğinden manevi tazminat davasının yerinde olduğu kanaatine varılmıştır" karını verdi. Muhabir Ayla Özcan, Hut ve eşine 6 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kazandığı davayı temyize götürdü

Hukuk mücadelesini kazanan Hut, dava kesinleşmesine rağmen bir ilke imza atarak, avukatı aracılığı ile temyize başvurdu. Yargıtay, Hut ve eşi aleyhinde haber yapanların katılmadığı duruşmada İstanbul 12. Asliye Mahkemesi’nin verdiği kararı onadı.

Kaynak: Yenişafak

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:32
  1. İstanbul
  2. Adnan Hut
  3. Vatan gazetesi
  4. Fatma Hut
  5. Haseki
  6. hukuk mücadelesi
  7. Muhabir Ayla Özcan

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