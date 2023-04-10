İftardan sonra Türk kahvesiyle maden suyu tüketince bakın ne oluyor! Her derde deva karışım nasıl yapılır?

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin diğer günlerden farklı olarak uzun süren açlık sürelerinin ardından birden yemek yemeleri bir takım sindirim problemlerine yol açabilir. Vücudun sabahtan akşama kadar aç kalmasıyla yaşanan mineral ve vitamin kaybını en iyi gidermenin yolu iftarda ve sonrasında tüketilen besinlerdir. İftar sonrasında uzmanlar genellikle Türk kahvesi ve yanında maden suyu tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki iftardan sonra kahveyle beraber maden suyu tüketmenin ne gibi faydaları var?

Ramazan ayında oruç tutan kişilerde en fazla karşılaşılan sağlık sorunlarının başında sindirim problemleri gelir. Sindirim ve hazımsızlık problemlerinin önüne geçmek için iftarda yediklerimiz kadar, iftardan sonra ve sahura kadar sindirimi düzenleyen besinler tüketilmesi gerektiği de büyük bir önem teşkil ediyor. Sindirim problemi yaşamamak için bu süreçlerde mutlaka sağlıklı besinlerin tüketilmesi gerektiğinin altını çizen uzmanlar Türk kahvesi ve sodanın bu konuda oldukça etkili olduğunu belirtiyor. Uzun süreli açlık ve susuzluk sonrası vücut hızla mineral ve vitamin kaybeder. Sadece sindirim değil aynı zamanda farklı hastalıklara da yol açabilir. Bu yüzden iftardan sonra tüketilen besinlerin hem sıvı oranı hem de mineral oranı yüksek olmalıdır. Bunun için en etkili yol ise yemeklerden sonra tüketimi geleneksel hale gelmiş Türk kahvesi ve maden suyudur.

İFTARDAN SONRA KAHVEYLE BİRLİKTE MADEN SUYU TÜKETMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Uzun süreli susuzluktan sonra vücutta doğru oranda sıvı artışı olmalı bu yüzden sadece su değil aynı zamanda sağlıklı olan ve sıvı oranı yüksek olan besinlerde tüketmeli. Maden suyu da bunlardan biri…

İşte bu iki mucize içeceğin iftardan sonra birlikte tüketilmesinin inanılmaz faydaları…

Maden suyu azalan mineral oranını artırarak vücudun gözeneklerini açar ve toksinlerin bu yolla atılmasını sağlar. Bununla beraber içilen Türk kahvesi de deforme olmuş sinir sistemini içerdiği kafein uyarıcılar sayesinde yeniler.

Maden suyu ağız içinden yemek borusuna mideye ve bağırsağa kadar atık yemeklerin dışkı ya da idrarla çıkmasını sağlar. Bu da oruçluyken ağız kokusunu azaltır.

Konsantreyi artırarak halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir. Ayrıca tüketilen besinlerin doğru bir şekilde enzimlenmesini sağlar.

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Toplumun hemen hemen yarısından fazlasında yemek sonrası görülen hazımsızlık ve şişkinliği önler.

Ayrıca sahurda da bir şişe maden suyu içmek ertesi gün su ihtiyacına daha az ihtiyaç duyulmasını sağlar.

TÜRK KAHVESİ VE MADEN SUYU ZAYIFLATIR MI?

Maden suyunun içindeki alkali özdeşikler, mide asidini paralize eder. Hazım sürecine faydalı bir sıvı olduğu için birçok uzman maden suyunu önermektedir. Dolayısıyla Türk kahvesi ve soda, zayıflama perhizi uygulayanların tercih edeceği bir ikilidir. Ancak kronik mide hastalığı ve tansiyon problemi yaşayanların soda ve kahve tüketmeden önce doktoruna danışmalarında yarar var.

haberturk'e göre: Araştırmalar, sodanın içinde yer alan magnezyumun da tatlı krizini engellediğini söylüyor. Bu etki kahvenin metabolizmayı hızlandırma ve de kalori yakma özelliği ile birleşince zayıflama konusunda önemli bir etki sağlıyor.

Aynı zamanda sıhhatli bir görünüm için ve enerji vermesiyle de değerini artırıyor. Araştırmalar göğüs kanseri riskini azalttığını ve kolesterol ile de başa çıkma imkanı verdiğini göstermektedir. Kemikleri kuvvetlendiren sodalı kahvenin patojenik durumlarla başa çıkma hususunda önemli bir yöntem olduğunu söylemek mümkün.

Soda ve kahve birleşiminin lezzetinin yanı sıra tonik olarak değerlendirilme özelliği de bulunuyor. Kahve telvesi, ciltteki ölü gözenekleri bertaraf etme ve vücuttan atma özelliği taşır. Soda da içerdiği antioksidan materyaller nedeniyle doğal bir cilt temizleyici ürün olma konusunda oldukça başarılıdır. Her ikisi birleşince de cilt bakımında tabii bir kaynak olarak kullanılabilir.

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