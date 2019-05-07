İftardan sonra evinden ayrılan kişiden haber alınamıyor

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde iftar yaptıktan sonra evinden çıkan ve bir daha geri gelmeyen 75 yaşındaki Halis Gül'ü arama çalışması başlatıldı.

Evinde iftar yaptıktan sonra teravih namazına gitmek üzere ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Gül'den yaklaşık 24 saattir haber alınamıyor.

Dün gece saatlerinde oğlu Gültekin Gül'ü arayarak, "Köprüden düştüm başım kanıyor." diyen Halis Gül'ün izine rastlanılmadı.

Babasından gelen telefonun ardından Gültekin Gül, durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen ilçe emniyeti ve jandarma ekipleri, eğitimli köpeklerle dün geceden beri arama çalışması yürütüyor.

Durumu öğrenerek arama çalışmalarına katılan AFAD ve AKUT ekipleri de ısıya duyarlı drone ve bölgeye yakın yerden geçen Oltu Çayı'nda botlarla aramalara katılıyor.

Son olarak dün akşam saatlerinde Oltu-Göle kara yolunda bulunan bir otoparkın güvenlik kameralarına görüntüsü yansıyan Halis Gül'ü arama çalışmaları sürüyor.





