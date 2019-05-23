İftarda ve sahurda Yenipazar pidesi

Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki pidecilerde Ramazan bereketi sürüyor. Pide turizmi ile ünlü şirin ilçe Yenipazar merkez nüfusu 6 bin olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı 16 pidecisi ile sahurda da iftarda da konuklarına pide hizmeti veriyor. Ayrıca nöbetçi pideci uygulaması yapılan ilçeye gelenler pide yemeden ayrılmıyor.

Peynirlisinden kıymalısına, yuvarlak pidesinden tahinlisine, yumurtalısından kuşbaşılısına kadar çeşit çeşit pideleri ile ünlü Aydın’ın Yenipazar ilçesi, son yıllarda tanıtımın da desteği ile pide turizmi ile canlandı. Özellikle Ramazan aylarında pidecilerin dolup taştığı şirin ilçe aynı zamanda sakin şehir ünvanına sahip Türkiye’deki ilk yerleşim yerlerinden.

Toplam nüfusu 12 bin 600, merkez nüfusu 6 bin olmasına rağmen 16 pideci esnafını bünyesinde barındıran küçük ilçede buna rağmen her pideci dolup taşıyor. Özellikle Ramazan aylarında sahurda da ilçe dışından da gelen yüzlerce misafirini en iyi şekilde ağırlayan pideci esnafı konukseverlikleri ile de takdir topluyor.

İlçenin doğal ve kültürel zenginlikleri ile ünlü olduğunu ve özellikle de pidecilikte sevgilerini kattıkları için lezzetin de değişmez bir adresi olmayı başardıklarını ifade eden Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, “Biz ilçemizin zenginleşmesini sağlamak, hane halkının gelirlerini artırmak için, aynı zamanda burada yaşayanların ve misafirlerimizin hayatına bir kalite ve konfor getirmek için turizme dayalı bir yerel kalkınma modelini benimsedik. Bu modelin esin kaynağı ise merkezi İtalya’da bulunan, yaşamın kolay olduğu kentlerin uluslar arası ağı olan ve bizim sakin şehirler diye adlandırdığımız, bütün dünyaca ‘Cittaslow’ diye bilinen bir hareket. Bu manifestonun içinde biz de kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Turizme dayalı bir model olduğu için turist ziyaret ettiği yerde hem konaklama hem yeme içme hem de alışveriş yapma ihtiyacı hisseder. Yenipazar bu anlamda özellikle pidesiyle de çok tercih edilen bir yer. Burada şu an 16 pideci var. İlçemizin adının bilinmesi ile birlikte ziyaretçilerin sayısı ile birlikte bu pidecilerin cirosu da arttı. Pidecilerimiz tamamen doğal ve yerli ürünlerden elde ettikleri pidelerine zaten sevgilerini, muhabbetlerini kattıkları için lezzetin de doruğuna ulaşmış durumdalar. Ben herkesi bu lezzetli pidelerden tatmaya bekliyorum” dedi.

Yerel tohumların yok olmasını önleme çalışmasında bir adım önde olduklarını da ifade eden Başkan Erden, “Ata Tohumları dediğimiz dedelerimizden ninelerimizden kalan genleri ile oynanmamış ve tekrardan üreyebilen tohumlarla tarım yapıyoruz. Hafta sonları kurulan üretici pazarımızda bu tohumlardan geleneksel yöntemlerle üretilen ekmeğinden sebzesine, meyvesine kadar her türlü ürünü misafirlerimizle paylaşıyoruz. Kısaca Yenipazar, bir turistin ziyaret etme amaçlarının tamamını karşılayan bir destinasyona sahiptir” diye konuştu.

Yenipazar’ın köklü ailelerinden olan pideci Mustafa Elmas, pidelerinin doğal ürünlerden elde edilmesinden dolayı lezzet açısından fevkalade olması nedeniyle bu lezzeti tatmak isteyenlerin uğrak noktası olduğunu belirtti. Elmas, “Biz Yenipazar halkının üretmiş olduğu ürünleri kullanmaya özen gösteriyoruz. Doğal ortamda yetişmiş sağlıklı hayvanların etinden ve sütünden yararlanıyoruz. Ayrıca pideci esnafımız işine sevgisini de kattığı için lezzet kaçınılmaz oluyor. Bizim pidemiz dışardaki pidelere oranla çok farklı bir lezzete sahibiz. Yenipazar’a özgü pidelerimiz herkesin damak tadına hitap edecek çeşitte ve lezzettedir. Kışın kaymak, yazın dondurma kullandığımız pidelerimizde Ramazan ayı boyunca hem iftarda hem de sahurda rahatlıkla yenmektedir. Çünkü pidelerimiz uzun oruç döneminde susatmadığı gibi besleyici ve tok tutma özelliği ile eşsizdir. Herkesi de Yenipazar’ımıza lezzetli pidelerimizden tatmaya bekliyoruz” dedi.