İftarda ve sahurda buluşalım! Ramazan bereketi Akit TV’de
Ramazan-ı Şerif boyunca iftar ve sahur vakitlerinde Akit TV'de buluşuyoruz.
Yüreklerimiz Mahzun olsa da Rabbimiz Teala'nın rahmetine sığındığımız dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle aynı umuda sarıldığımız mübarek sultanı Ramazan-ı Şerif geliyor.
Gelin bu Ramazan her akşam 17.30'da Ramazan bereketinde buluşalım.
Ramazan Bereketi İHH İnsani Yardım Vakfı'nın katkılarıyla Akit TV'de.
Akit TV ekranında her gece sahur bereketiyle de birbirinden değerli konuklarımızla huzurlarınızda olacağız.
Necip Fazıl Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu sahur bereketi programı Ramazan ayı boyunca her gece 03:00'te Akit TV'de.
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