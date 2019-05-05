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İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verin

İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Yumakgil, ani yüklenmelerin midede kramplara, gastrite, reflüye yol açabileceğini söyledi.

05 Mayıs 2019 Pazar 11:49
İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verin

İftarda çorbadan sonra 10-15 dakika ara verilmesi gerektiğine dikkat çeken Diyetisyen Neslihan Yumakgil, ani yüklenmelerin midede kramplara, gastrite, reflüye yol açabileceğini söyledi.


Medical Park Elazığ Hastanesi Diyetisyeni Neslihan Yumakgil, Ramazan ayında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgi verdi. Ramazan ayında 17 saat açlık ve susuzluğun söz konusu olduğunu belirten Yumakgil, “Bu durumda öncelikle iftarımızı suyumuzla açıyoruz ama 3 litre suyu bir anda tüketmemeliyiz. 1 bardak veya 2 bardak su ile iftarımızı açtıktan sonra yemeğe geçiyoruz. Hurma ile kan şekerimizi dengeleyebiliriz. Daha sonra çorbamızı içip, 10-15 dakika ara vermek gerekiyor. Ani yüklenmeler midede kramplar, gastrit, reflü gibi sıkıntılara yol açabilir. Ana yemek mutlaka protein ağırlıklıolması gerekir. Et, tavuk ve balık şeklinde olsun. Tüm gün boyunca hiçbir şey yemediğiniz için vücut hem proteinsiz hem karbonhidratsız hem de susuz kalıyor. Protein ve karbonhidratı bir arada alıyoruz. Et yemeği tüketirken mutlaka sebze, salata tarzı şeyler tüketilmeli. Posa içeriğimizi kabızlık problemi yaşanmaması için artırmamız gerekiyor . Bunun yanında yemeklerle birlikte ayran yoğurt tüketerek yine protein dengesini artırabiliriz. Yemeklerini tükettikten sonra ara öğün yapılmalı. Biz maalesef yemekten sonra önce meyve, tatlı ve çerez derken tüm geceyi yiyerek duruyoruz. Bunun yerine gün bazlı olarak tüketmek gerekiyor. Haftanın bir günü meyve, bir günü tatlı ve çerezi şeklinde tüketmemiz gerekiyor. İftarı yaptık, saat 22.00 civarında ufak bir kase sütlü tatlı, diğer gün 1 tane meyve vediğer gün 3 tane ceviz olabilir” dedi.



"Sahurda yumurta ve peynir mutlaka olmalı"


Sahura mutlaka kalkılması gerektiğini dile getiren Yumakgil, “Tokluk süresini artırmak için protein içeriği yüksek gıdalar tüketmek gerekiyor. Mutlaka yumurtamız ve peynirimiz olması gerekiyor. Daha sonra proteinle birlikte tüm gün meyve tüketmediğimiz için kan şekeri düşüyor. Sonra bir porsiyondasu içeriği yüksek bir meyve tüketirsiniz. Kahvaltıyla birlikte ceviz tarzı tok tutucu çerezler tüketebilirsiniz. Yine sahurda posa içeriği yüksek sebzeler tüketebiliriz. Bu sayede sahuru tamamlamış oluruz. Sahurda yada iftarda oturup 3 litre su tüketmenin bir anlamı yok. Önemli olan bunu iftar ile sahur arasına yayabilmek. Yaklaşık iftar ile gece arasında 1,5, sahurda 1,5 litre şeklinde tüketebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Sahurda hemen yiyip yatmak doğru değil"


Ramazan’da diyet yapılabileceğini vurgulayan Yumakgil, “Özelikle Ramazan’da zayıflamak için gelen hastam çok fazla. Çorbayı içtikten sonra 15 dakika ara verip ana yemeği yerken, 2 tabak yiyeceğinize 1 tabak yiyeceksiniz. Çünkü bu sayede tokluk sağlanacak. Sahurda da yine protein içeriği yüksek ürünler tüketip, kızartmalar ve yağlı yiyecekler tüketmeyince diyetimiz sıkıntısız ilerleyecek. Sahuru yapıp hemen uyuyoruz. Kesinlikle bunu istemiyoruz. İftarda nasıl ana yemeği yemek için 15 dakika bekleyeceksek, sahurda da yemek yedikten 45 dakika sonra uyumamız gerekiyor. Hemen yiyip yatmak çok doğru değil” diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 11:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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