  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri İftara ne pişirsem? Ramazan 5.gün menüsü:
Yemek Tarifleri

İftara ne pişirsem? Ramazan 5.gün menüsü:

Ramazan ekonomik iftar menüsü | Mübarek ramazan ayında leziz yemekler hazırlamak isteyenler 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyor. Peki, iftar için hangi çorbayı yapsam? Tarhana çorbasının yanına ne yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 01:05:00 - 2022-04-06 01:06:24
İftara ne pişirsem? Ramazan 5.gün menüsü:

Ramazan ayında leziz olduğu kadar pratik ve ekonomik tarifler araştırılıyor. İşte, 5.gün menüsü...

Yalancı tarhana çorbası

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet sivri biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı kemik suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Baharatlar hariç tüm malzemeleri rondoya attın.

Bu aşamada rondoya bir su bardağı kemik suyu ekleyin.

Çektiğiniz malzemeleri bir tencereye alın.

Tencereye bir litre su ilave edip karıştırın.

Son olarak baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.

Kabak yemeği tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet kabak
  • 1 adet soğan
  • 2 adet domates
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Soğanı arzu ettiğiniz gibi doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

Ardından tencereye doğradığınız domatesi alın.

Birkaç dakika sonra salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıkınca kabak, rende sarımsak, pirinç ve baharatları ekleyin.

1 su bardağı sıcak su ekleyip ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği pişmeye bırakın.

Yemeğinizi servis ederken tabağı dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Bulgur pilavı tarifi

Malzemeler:

  • 1 adet soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1,5 su bardağı bulgur
  • 2 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber

Soğan ve sarımsağı rendeleyin.

Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını alın.

Isınan yağda soğan sarımsağı kavurun.

Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.

Yıkayıp süzdüğünüz bulguru da tencereye alın.

Birkaç dakika sonra rendelediğiniz domatesi, tuzu ve karabiberi ekleyin.

2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.

Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.

Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.

Kapağın altına bir peçete yerleştirin ve pilavı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Patatesli semizotu salatası tarifi

Malzemeler:

  • 4-5 adet patates
  • Yarım demet semizotu
  • 1 adet kapya biber
  • 3-4 dal taze soğan
  • 1-2 diş sarımsak
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • Susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumu

Patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın.

Semizotunu yıkayıp yapraklarını kopanı. Taze soğan ve biberi de doğrayın.

Ardından bir kasenin içinde tüm malzemeyi güzelce karıştırın.

Servis aşamasında salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumundan birini serpebilirsiniz.

Tahinli kup

Malzemeler:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker
  • 4 yemek kaşığı un
  • 4 yemek kaşığı pekmez
  • 1 su bardağı tahin

Bir tencerenin içerisine şeker, un ve sütü alın.

Şeker eriyene kadar orta ateşte tatlıyı karıştırarak pişirin.

Karışım kıvam alınca tahin ve pekmezi ekleyin.

Tatlınızı muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Kıvam alan tatlınızı ocaktan alın ve kuplara bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıyı birkaç saat buzdolabında dinlendirin.

Kavrulmuş susam ve kuruyemişlerle tatlıyı süsleyip ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay