İftara ne pişirsem? Ramazan 5.gün menüsü:
Ramazan ekonomik iftar menüsü | Mübarek ramazan ayında leziz yemekler hazırlamak isteyenler 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyor. Peki, iftar için hangi çorbayı yapsam? Tarhana çorbasının yanına ne yapılır?
Ramazan ayında leziz olduğu kadar pratik ve ekonomik tarifler araştırılıyor. İşte, 5.gün menüsü...
Yalancı tarhana çorbası
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet kapya biber
- 1 adet sivri biber
- 1 diş sarımsak
- 1 adet domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı kemik suyu
- Tuz
- Karabiber
- Kuru nane
Baharatlar hariç tüm malzemeleri rondoya attın.
Bu aşamada rondoya bir su bardağı kemik suyu ekleyin.
Çektiğiniz malzemeleri bir tencereye alın.
Tencereye bir litre su ilave edip karıştırın.
Son olarak baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.
Kabak yemeği tarifi
Malzemeler:
- 5 adet kabak
- 1 adet soğan
- 2 adet domates
- 1-2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı pirinç
- 1 yemek kaşığı salça
- Zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
Soğanı arzu ettiğiniz gibi doğrayıp zeytinyağında soteleyin.
Ardından tencereye doğradığınız domatesi alın.
Birkaç dakika sonra salçayı ekleyin.
Salçanın kokusu çıkınca kabak, rende sarımsak, pirinç ve baharatları ekleyin.
1 su bardağı sıcak su ekleyip ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatın ve yemeği pişmeye bırakın.
Yemeğinizi servis ederken tabağı dereotu ile süsleyebilirsiniz.
Bulgur pilavı tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1,5 su bardağı bulgur
- 2 su bardağı su
- Tuz
- Karabiber
Soğan ve sarımsağı rendeleyin.
Pilav tenceresine tereyağı ve zeytinyağını alın.
Isınan yağda soğan sarımsağı kavurun.
Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.
Yıkayıp süzdüğünüz bulguru da tencereye alın.
Birkaç dakika sonra rendelediğiniz domatesi, tuzu ve karabiberi ekleyin.
2 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Ocağın altını kısın ve tencerenin kapağını kapatın.
Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatın.
Kapağın altına bir peçete yerleştirin ve pilavı 10 dakika kadar demlenmeye bırakın.
Patatesli semizotu salatası tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- Yarım demet semizotu
- 1 adet kapya biber
- 3-4 dal taze soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- Susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumu
Patatesleri haşlayıp küp küp doğrayın.
Semizotunu yıkayıp yapraklarını kopanı. Taze soğan ve biberi de doğrayın.
Ardından bir kasenin içinde tüm malzemeyi güzelce karıştırın.
Servis aşamasında salatanın üzerine zeytinyağı gezdirip susam, keten tohumu ya da haşhaş tohumundan birini serpebilirsiniz.
Tahinli kup
Malzemeler:
- 1 litre süt
- 1 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik şeker
- 4 yemek kaşığı un
- 4 yemek kaşığı pekmez
- 1 su bardağı tahin
Bir tencerenin içerisine şeker, un ve sütü alın.
Şeker eriyene kadar orta ateşte tatlıyı karıştırarak pişirin.
Karışım kıvam alınca tahin ve pekmezi ekleyin.
Tatlınızı muhallebi kıvamına gelene kadar kısık ateşte pişirin.
Kıvam alan tatlınızı ocaktan alın ve kuplara bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelen tatlıyı birkaç saat buzdolabında dinlendirin.
Kavrulmuş susam ve kuruyemişlerle tatlıyı süsleyip ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.