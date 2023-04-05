İftara ne pişirsem diyenlere 7 pratik çorba tarifi: İşte görüntüsü ve tadıyla lezzet şöleni! Kolay ve pratik olay tarifler

Çorba hem doyuruculuğuyla hem de lezzetiyle muhteşem bir iftar sofrasının olmazsa olmazı. Sağlık açısından da yemeğe başlarken ilk olarak çorbanın içilmesi tavsiye ediliyor. Yöresel lezzetlerden, pratik yapımlara kadar pek çok çorba tarifini sizler için bir araya getirdik. Eğer hala iftar sofralarınız için hangi çorbayı yapacağınıza karar veremediyseniz Ramazan'a özel lezzetli ve nefis çorba tariflerine bayılacaksınız. Hazırladığımız bu listede yapımı kolay ve aynı zamanda birbirinden enfes ve farklı çorba tariflerimiz var. İftar için kolay ve ekonomik, bol çeşitli, terbiyeli, terbiyesiz en güzel iftar çorbaları tüm püf noktalarıyla sizlerle…

MANTAR ÇORBASI TARİFİ

Mantar sevenler için muhteşem bir başlangıç olacak mantar çorbası hem sağlıklı oluşuyla hem de farklı aromasıyla sofralarınıza lezzet şöleni oluşturacak. Her mevsim kolay bulunan bir malzeme olan mantar, çorba yapımı için oldukça uygun. Sütlü ve kremalı seçenekleriyle de farklı lezzetler sunmanıza olanak sağlayan mantar çorbası iftar sofranızın çok şık görünmesine katkı sağlayacak. İşte muhteşem mantar çorbası tarifi…

Mantar çorbası için malzemeler:

1 Paket İnce Doğranmış Mantar

1 Adet İnce Kıyılmış Kuru Soğan

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Un

Yeteri Kadar Tuz

Yeteri Kadar Toz Karabiber

Mantar çorbası yapılışı:

Mantar, soğan ve tereyağını suyunu çekene kadar, mantarlar solana kadar kavurun.

Unu da ekleyip kavurun.

Üzerini örtecek kadar soğuk su ekleyin ve tuzunu ve karabiberini ayarlayıp pişirin.



TUTMAÇ ÇORBASI TARİFİ

Tutmaç çorbası için malzemeler:

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1 çay bardağı yeşil mercimek

1 çay bardağı nohut

1 çay bardağı erişte

1 litre su

Tuz

Terbiyesi için;

1, 5 bardak yoğurt

1 adet yumurta sarısı

1, 5 yemek kaşığı un

Üzerinin sosu için;

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı zeytinyağ

1 dolu tatlı kaşığı nane

İsteğe bağlı karabiber pul biber reyhan

Tutmaç çorbası tarifi nasıl yapılır?

Ayrı ayrı haşlayıp süzdüğümüz nohut ve mercimeği çorba tenceresine alıp üzerine suyu ilave edelim.

Kaynayan suya erişteyi ekleyelim.

Yoğurt yumurta ve unu karıştırıp kaynayan çorbanın suyundan azar azar ekleyip ılıştırarak pürüzsüz kıvam alana kadar çırpalım.

Erişte yumuşayınca yavaş yavaş terbiyeyi çorbaya ilave edip karıştıralım.

Kıvam alan çorbaya gerekirse sıcak su ilave edelim.

Bir iki taşım kaynayan çorbaya en son tuz ilave edip ocağı kapatalım.

Tavaya yağları alıp yemeklik doğradığımız soğanı ekleyip sararıncaya kadar kavuralım naneyi ilave edip çorbanın üzerine dökelim.

Ben kuru reyhanı çok yakıştırıyorum bu çorbaya isterseniz ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.



MUHTEŞEM ÇEŞM-İ NİGAR ÇORBASI TARİFİ

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen harika bir çorba... Sütlü, terbiyeli mercimek çorbası....

Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası için malzemeler:

1 bardak kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı un

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1, 5 litre sıcak su

Tuz (yaklaşık 1 tatlı kaşığı)

Terbiyesi için:

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı süt

1 limon suyu

Sos için:

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı Kuru nane

1 çay kaşığı Toz kırmızı biber

1 çay kaşığı Pul biber

Bardak ölçüsü 200 ml

Muhteşem Çeşm-i Nigar çorbası nasıl yapılır?

Kuru soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile orta ateşte kavurun.

Soğanlar pembeleşince unu ekleyip karıştırın. Kokusu çıkana kadar kavurun.

Ardından yıkayıp suyunu süzdüğünüz mercimeği ekleyip karıştırın ve suyu ilave edip mercimekler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu aşamada önce orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşte ara ara karıştırarak pişirmelisiniz.

Mercimekler piştikten sonra tuzunu ekleyin ve çorbayı pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar blenderden geçirin.

Çorba pişerken sosunu hazırlayın. Bir kasede yumurta sarısı, süt ve limon suyunu karıştırıp çırpın. Eğer limonunuz çok sulu ise yarım limonda kullanabilirsiniz.

Kaynayan çorba tenceresine boşaltın ve tekrar kaynayıncaya kadar sürekli karıştırın.

Kaynayan çorbayı 2-3 dakika daha pişirerek ocaktan alın.

Sosu için tavaya tereyağını, kuru naneyi, toz kırmızı biberi ve pul biberi koyup karıştırın.

Kavrulunca çorba tenceresine boşaltın ve sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

ŞİFA KAYNAĞI HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

İçerdiği vitaminlerle vücut bağışıklık sisteminden sindirim sistemine karşı birden fazla sağlık problemine yardımcı olan, faydaları ile sofralardaki yerini yıllarca muhafaza eden havucun başrol olduğu bir çorba tarifi derledik.

Havuç çorbası için gerekli olan malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 adet kereviz sapı

2 diş sarımsak

Yarım kilo havuç

Çeyrek su bardağı pirinç

4 su bardağı tavuk suyu

1 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Servis için:

Taze krema

Havuç çorbası nasıl yapılır?

Yağı tencereye alın sonrasında soğanları kavurun.

Üzerine sebzeleri ekleyerek kavurmaya devam edin.

Pirinci, tavuk suyunu, sütü ve baharatları ilave ederek yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edin ardından da blendardan geçirin son olarak krema ile servis edebilirsiniz.



SÜTLÜ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ

Sütlü havuç çorbası için gerekli olan malzemeler:

2 adet havuç

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı soğuk su

Sıvı yağ (eğer dilerseniz, zeytinyağı da kullanabilirsiniz)

Tuz

Sıcak su

Dereotu

Sütlü havuç çorbası nasıl yapılır?

Havuçları rendeleyin ve tencereye sıvı yağ koyup, havuçlar yumuşayana dek kadar orta ateşte soteleyin.

Yumuşayan havuçların üzerine, unu ilave edin ve birlikte bir süre daha kavurun.

Kavurma işlemi bittikten sonra sütü ilave edebilirsiniz. Sütü eklerken, çırpıcı ile aynı anda çırpmanız gerekmektedir.

Bu yüzden eğer ocağın altını kısarsanız, sütü eklediğiniz zaman sütünüz hem sıçramaz hem de kolayca çırpacağınız için topaklanma meydana gelmez.

Sütü ekledikten sonra ardından da soğuk suyu ilave edin, sıcak su ve tuzu da ekleyerek çorbanın kıvamını verin ve ara sıra karıştırıp, kaynamasını bekleyin.

Çorbanız kaynayınca altını kısın ve bir süre daha kaynatın.

RAMAZAN ÇORBASI TARİFİ

Ramazanda özellikle iftarda yemek öncesi çorba tüketimi çok önemli. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, ramazan sofraları için hem sağlıklı hem de lezzetli bir çorba olarak hazırladı. “Ulaş çorba” olarak da bilinen bu besleyici çorba aynı zamanda sıvı elektrolit düzeninize de yardımcı oluyor. İşte malzemeleri ve tarifi…

Ramazan çorbası yapımı için malzemeler:

500 gram yoğurt

4 yemek kaşığı nohut

3 yemek kaşığı yeşil mercimek

Taze nane

Yarım salatalık

1-2 diş sarımsak

İsteğe bağlı buz

1 çay kaşığı keten tohumu

1 çay kaşığı toz zerdeçal

Ramazan çorbası nasıl yapılır?

Nohudu ve yeşil mercimeği haşlayın.

Naneyi ince ince doğrayın.

Sarımsağı ezin.

Yoğurdu sulandırıp tüm malzemeyi içine ilave edin ve güzelce karıştırın.

Çorbanız hazır. Afiyet olsun…



MANTILI YÜKSÜK ÇORBASI TARİFİ

Yüksük çorbası, içindeki mantı ve nohutlarla Adana yöresine ait oldukça doyurucu bir çorbadır. Günün herhangi bir öğününde tek başına bir menü olabilme özelliğine sahip yüksük çorbasını, önceden hazırladığınız nohut ve mantıyla birlikte kolayca ve pratik bir şekilde sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Adını mantıları kesmek için kullanılan yüksükten alan çorbayı isteğinize göre salçalı ya da yoğurtlu servis edebilirsiniz. İşte mantılı yüksük çorbası tarifi ve kolay yapımı…

Mantılı yüksük çorbası yapımı için malzemeler:

Hamur İçin:

1 yumurta

1 çorba kaşığı irmiği yarım su bardağı su ile ıslatın

400-450 gram un

Yarım su bardağı su

Tuz

İç Malzeme:

200-250 gram kıyma

1 orta boy soğan

Tuz

Karabiber

Çorba İçin:

250 gram Hamur

1,5 litre su

1 kaşık biber salçası

1 buçuk çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı kuru nane

1 su bardağı haşlanmış nohut

3 çorba kaşığı limon suyu

Tuz

Mantılı yüksük çorbası nasıl yapılır?

İç malzemeleri için; kıyma, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ile suyunu tam çekmiş kavrulmuş kıyma hazırlayıp, buzdolabında tam soğutun.

Hamur için; ıslanmış irmik, yumurta, tuz, un ve suyu azar azar ekleyerek sert kıvamda bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru yarım saat kadar üstü ıslak bezle örtüp bekletin.

Hamuru 4 eşit beze haline getirin, her bezeyi mümkün olduğunca ince bir şekilde unla açın.

Kesmek için; yuvarlak hamurunuzun unlayarak, yarım ay şekline getirin, tekrar unlayarak yarım ay şeklinin bombeli kısmını, düz kısmının üzerine getirerek dik dörtgen bir şekil verin.

Kesilen parçaları açtığınızda uzun şeritler elde edeceksiniz. Bu şeritleri 4-5 tanesini üst üstü koyup, tekrar keserek 1cm genişliğinde kareler elde edin.

İç harcınızdan taşmayacak şekilde hamurunuzun ortası koyun, 4 köşesinin hepsini birden birbiriyle yapıştırarak kapatın.

Kapanmış hamurlarınızı unlanmış tepside 1 saat kadar oda sıcaklığında kurutun.

Tüm bezeleri açıp, hamurlarınızı mantı haline getirin. Dilerseniz fazla hamurlarınızı fırınlayarak ya da fırınlamadan dondurucuda saklayabilirsiniz.

Çorba İçin; salça ve tereyağını çorba tencerenizde hafifçe kavurun, bu karışıma suyunuzu ekleyin ve kaynatın

Hamurlarınızı kaynar suya atın.

Kuru naneyi ekleyin,10-15 dakika pişirin.

Hamurlarınız pişmeye yakın haşlanmış nohutları ekleyin.

Limon ve tuzunu ekledikten sonra ateşten alın, yarım su bardağı soğuk su ekleyerek hamurlarınızın diri kalmasını sağlayın.

Kaynama esnasında tencere kapağını kapatmayın, aksi halde mantılar hamurlaşır. Afiyet olsun.



YUVALAMA TARİFİ

tgrthaber'de aktarılan çorba tariflerinden biride yuvalama: Yuvalama Gaziantep mutfağının en önemli yemeklerinden biri. Bir çorba olan yuvalamanın içine etin yanı sıra pirinç unu ve kıymayla yapılan minik köfteler ekleniyor. Yoğurtlu terbiyenin de benzersiz bir tat kattığı yuvalama için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

Yuvalama yapımı için malzemeler:

Yarım su bardağı nohut

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tuz

750 gram yoğurt

250 gram yağsız dana kıyma

1 çay kaşığı beyaz toz biber

1 su bardağı pirinç unu

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

400 gram kuzu kuşbaşı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

Yarım yemek kaşığı acı pul biber

Yuvalama nasıl yapılır?

Nohutları ve pirinçleri ayrı ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatın. (Pirincin suyu tuzlu olmalı.)

Yoğurdu bir tülbende koyup 3 saat suyunun süzülmesi için asın.

Ertesi gün nohutları süzüp yıkadıktan sonra 2 su bardağı suda 1 saat haşlayın.

Pirinci süzüp yıkayın ve mutfak robotundan geçirip un haline getirin.

Unu süzgeçten geçirip kalınlarını yeniden robottan geçirin.

Pirinç ununu yoğurma kabına alıp üzerine kıyma ve toz biber ekleyin.

Hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Bir tepsinin tabanını pirinç unuyla kaplayıp yoğurduğunuz kıymadan minik toplar yapın ve tepsiye atın.

Yuvarlayarak topların dışının pirinç unuyla kaplanmasını sağlayın.

Soğanları iri iri doğrayıp derin bir tencerede sıvı yağda 2 dakika soteleyin.

Ardından kuşbaşı etleri ekleyip kahverengileşene kadar karıştırarak 5 dakika kavurun.

4 su bardağı su ekleyip kapağı kapalı halde 20 dakika pişirin.

Bu sürenin sonunda hazırladığınız kıyma toplarını da ete ekleyin.

Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

Bu esnada yoğurdu unla çırpın.

Etin pişme suyundan 1 bardak kadarını alıp yoğurda ekleyin ve karıştırın.

Bu terbiyeyi sürekli karıştırarak tencereye ekleyin.

Nohudu da ilave edin.

5 dakika daha kapağı kapalı halde kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Tereyağını bir tavada eritip nane ve pul biberi yağda 2 dakika çevirin.

Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine bu naneli yağdan gezdirin ve sıcak servis edin. Afiyet olsun...



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