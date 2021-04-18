İl il iftar saatleri her yıl Diyanet tarafından hazırlanan imsakiye sayfalarında paylaşılıyor. İllerde Güneş’in farklı saatlerde doğup batması nedeniyle iftar vakitleri de illere özel olarak belirleniyor. İşte İftara ne kadar kaldı? sorusunun yanıtı...

İftar vakitleri

İstanbul imsakiye sayfasında yer alan bilgilere göre 18 Nisan 2021 Pazar günü İstanbul için iftar vakti 19:53 olacak.

19:53’te akşam ezanının okunmasıyla birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.

Diğer illerin iftar saatleri de cnnturk.com/ramazan sayfası üzerinden kolaylıkla sorgulanabilecek. İstanbul yerine hangi il merak ediliyorsa o il seçilerek ile ait imsakiye verilerine ulaşılabilecek.

İSTANBUL: 19:53

ANKARA: 19:36

İZMİR: 19:57

ESKİŞEHİR: 19:46

KONYA: 19:35

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