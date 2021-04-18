  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Oruç İftara ne kadar kaldı?
Oruç

İftara ne kadar kaldı?

Ramazan ayında oruç tutan insanlar iftar saatlerini merak ediyor. İftar vakti İstanbul ve diğer illerde oruçlarını açacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta, akşam ezanı kaçta okunuyor gibi sorular sorgulanıyor. İşte 18 Nisan iftar saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:34:00 -
İftara ne kadar kaldı?

İl il iftar saatleri her yıl Diyanet tarafından hazırlanan imsakiye sayfalarında paylaşılıyor. İllerde Güneş’in farklı saatlerde doğup batması nedeniyle iftar vakitleri de illere özel olarak belirleniyor. İşte İftara ne kadar kaldı? sorusunun yanıtı...

İftar vakitleri

İstanbul imsakiye sayfasında yer alan bilgilere göre 18 Nisan 2021 Pazar günü İstanbul için iftar vakti 19:53 olacak.

19:53’te akşam ezanının okunmasıyla birlikte İstanbullular oruçlarını açacaklar.

Diğer illerin iftar saatleri de cnnturk.com/ramazan sayfası üzerinden kolaylıkla sorgulanabilecek. İstanbul yerine hangi il merak ediliyorsa o il seçilerek ile ait imsakiye verilerine ulaşılabilecek.

İSTANBUL: 19:53

ANKARA: 19:36

İZMİR: 19:57

ESKİŞEHİR: 19:46

KONYA: 19:35

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi
Gündem

Kırmızı Oda, Camdaki Kız, İstanbullu Gelin... Cüneyt Özdemir, Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi

Kırmızı oda, camdaki kız gibi dizilerin hikaye sahibi Gülseren Budayıcıoğlu’na, Cüneyt Özdemir tepki gösterdi.
Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?
Yaşam

Otobüsle seyahat edebiliyor mu? Şehir dışına çıkmak için nereden nasıl izin alınıyor?

Seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye'de kısmi kapanma dönemi başladı. Vatandaşlar seyahat yasağı olup olmadığını mer..
Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar
Dünya

Yunanistan’dan yeni adım! Türkiye'ye karşı anlaştılar

Doğu Akdeniz'de çıkış yolu arayan ve Türkiye'ye karşı ittifakları genişletme hamleleri yapan kukla devlet Yunanistan bu kez İsrail ile anlaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay