İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?
On bir ayın sultanı ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Milyonlar ise sık sık hangi ilde saat kaçta akşam ezanının okunacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İl il iftar saati:
Ramazan ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ‘Akşam ezanı saat kaçta okunacak?’ sorusu geliyor. Peki, bugün 5 Nisan Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak?
İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?
Adana 19.11
Adıyaman 19.00
Afyonkarahisar 19.31
Ağrı 18.42
Amasya 19.12
Ankara 19.23
Antalya 19.29
Artvin 18.48
Aydın 19.41
Balıkesir 19.43
Bilecik 19.35
Bingöl 18.52
Bolu 19.29
Burdur 19.32
Bursa 19.38
Çanakkale 19.49
Çankırı 19.20
Çorum 19.15
Denizli 19.36
Diyarbakır 18.52
Edirne 19.50
Elazığ 18.57
Erzincan 18.56
Erzurum 18.49
Eskişehir 19.32
Gaziantep 19.03
Giresun 19.02
Gümüşhane 18.57
Hakkari 18.38
Hatay 19.07
Isparta 19.31
Mersin19.14
İstanbul 19.39
İzmir 19.45
Kars 18.43
Kastamonu 19.20
Kayseri 19.12
Kırklareli 19.47
Kırşehir19.17
Kocaeli 19.35
Konya 19.23
Kütahya 19.34
Malatya 19.00
Manisa19.44
Kahramanmaraş 19.05
Mardin 18.49
Muğla 19.39
Muş 18.48
Nevşehir 19.15
Niğde 19.14
Ordu 19.04
Rize 18.53
Sakarya19.33
Samsun19.10
Siirt 18.45
Sinop 19.16
Sivas 19.06
Tekirdağ 19.45
Tokat 19.09
Trabzon 18.57
Tunceli 18.56
Şanlıurfa 18.57
Uşak 19.36
Van 18.40
Yozgat 19.15
Zonguldak 19.29
Aksaray 19.27
Bayburt 18.54
Karaman 19.19
Kırıkkale 19.20
Batman18.48
Şırnak 18.43
Bartın 19.26
Ardahan 18.45
Iğdır 18.38
Yalova 19.38
Karabük 19.25
Kilis 19.04
Osmaniye 19.07
Düzce 19.30