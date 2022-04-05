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Oruç İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?
Oruç

İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?

On bir ayın sultanı ramazan 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Milyonlar ise sık sık hangi ilde saat kaçta akşam ezanının okunacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İl il iftar saati:

Yeniakit Publisher
2022-04-05 11:51:00 -
İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?

Ramazan ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ‘Akşam ezanı saat kaçta okunacak?’ sorusu geliyor. Peki, bugün 5 Nisan Salı günü akşam ezanı kaçta okunacak?

İftara kaç saat kaldı? 5 Nisan Salı akşam ezanı saat kaçta? İstanbul Ankara iftar vakti?

Adana   19.11

Adıyaman           19.00

Afyonkarahisar                 19.31

Ağrı       18.42    

Amasya                19.12

Ankara                 19.23

Antalya                19.29

Artvin                   18.48

Aydın    19.41

Balıkesir              19.43

Bilecik                   19.35

Bingöl   18.52

Bolu       19.29

Burdur                 19.32

Bursa    19.38

Çanakkale           19.49

Çankırı  19.20

Çorum  19.15

Denizli  19.36

Diyarbakır           18.52

Edirne   19.50

Elazığ                    18.57

Erzincan               18.56

Erzurum                              18.49

Eskişehir              19.32

Gaziantep           19.03

Giresun                19.02

Gümüşhane      18.57

Hakkari                18.38

Hatay    19.07

Isparta  19.31

Mersin19.14

İstanbul               19.39

İzmir      19.45

Kars       18.43

Kastamonu        19.20

Kayseri                 19.12

Kırklareli              19.47

Kırşehir19.17

Kocaeli                 19.35

Konya   19.23

Kütahya               19.34

Malatya                               19.00

Manisa19.44

Kahramanmaraş              19.05

Mardin                 18.49

Muğla   19.39

Muş       18.48

Nevşehir             19.15

Niğde    19.14

Ordu     19.04

Rize       18.53

Sakarya19.33

Samsun19.10

Siirt        18.45

Sinop    19.16

Sivas      19.06

Tekirdağ              19.45

Tokat    19.09

Trabzon                               18.57

Tunceli                 18.56

Şanlıurfa              18.57

Uşak      19.36

Van        18.40

Yozgat  19.15

Zonguldak          19.29

Aksaray                19.27

Bayburt                               18.54

Karaman                             19.19

Kırıkkale              19.20

Batman18.48

Şırnak                   18.43

Bartın                   19.26

Ardahan                              18.45

Iğdır       18.38

Yalova                  19.38

Karabük                               19.25

Kilis        19.04

Osmaniye           19.07

Düzce   19.30

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