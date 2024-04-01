İftar ve sahurda hafif besinleri tercih edin

Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş; diyabet hastalarının Ramazan ayında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Basit ilaçlarla diyabet hastalığı kontrol altında olan hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceklerini aktaran Dr. Karakaş, “Ramazan ayında bizim için en önemli hasta grubu diyabet hastaları. Sadece basit ilaçlarla şeker hastalığı kontrol altında olan hastalar da öncelikle mutlaka hekimlerine danışarak oruç tutabilir” diye konuştu.