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Oruç İftar ve sahurda hafif besinleri tercih edin
Oruç

İftar ve sahurda hafif besinleri tercih edin

Yeniakit Publisher
2024-04-01 12:18:00 -
İftar ve sahurda hafif besinleri tercih edin

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş, Tip 2 diyabet hastalarının kendilerini takip eden hekime danışarak oruç tutmaları gerektiğini belirterek, iftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş; diyabet hastalarının Ramazan ayında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Basit ilaçlarla diyabet hastalığı kontrol altında olan hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceklerini aktaran Dr. Karakaş, “Ramazan ayında bizim için en önemli hasta grubu diyabet hastaları. Sadece basit ilaçlarla şeker hastalığı kontrol altında olan hastalar da öncelikle mutlaka hekimlerine danışarak oruç tutabilir” diye konuştu.

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