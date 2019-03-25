İftar tatlısı denince Ağababa Kadayıf akla gelir

Ramazan’da nasıl beslenmeli, sahurda neler yenmeli, iftara nasıl hazırlanmalı gibi sorular işin uzmanını bağlar ama biz iftarda mutlaka Ağababa Kadayıfı denemelisiniz diyoruz.

Gün boyu tutulan oruç sonrası nefis iftar yemeklerini tatlı ile sonlandırmak isteyenlerin tercihi olan kadayıf, Ağababa’nın usta ellerinde bambaşka bir lezzetebürünüyor. Kısacası Diyarbakır burma kadayıfı için Diyarbakır’a gitmenize gerek yok. Çünkü İstanbul’da Ağababa Kadayıf var.

Ağababa burma kadayıfın lezzetinin sırrı ürünlerin imalatında hiçbir şekilde yapay tatlandırıcılar kullanılmaması ve tüm malzemelerin doğal yollardan temin edilmesidir.

Bu sebepten dolayı iftar sofralarınızda Ağababa Kadayıfa gönül rahatlığıyla yer açabilirsiniz.

HEM GÖNLÜNÜZ HEM CEBİNİZ RAHAT OLSUN

İftar sofralarınızı tatlandıracak olan Ağababa’nın fıstıklı ve cevizli kadayıfları Ramazan ayına özel fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Günlük olarak imal edilen tatlılar o gün içerisinde tüketilir asla diğer güne bırakılmaz. Bundan dolayı Ağababa Kadayıfları daima taze olarak satılır.

İftar tatlıları içinde en çok tercih edilen tatlılardan olan özel üretim Ağababa Kadayıf, hafifliğiyle iftar yemeği sonrasında midenizi de yormayacak hafiflikte.

Birçok kalite ödülüne sahip PolesanCatering bünyesinde, tamamen hijyenik tesislerde üretilen Ağababa Kadayıf’ı on-line sipariş yoluyla Türkiye’nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar getirtebilirsiniz.