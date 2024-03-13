İftar sofralarının vazgeçilmez içeceği meyan şerbeti için yoğun mesai
Gaziantep'te, Ramazan ayının vazgeçilmez içeceği meyan kökü şerbetinin iftar ve sahur sofralarına yetiştirilmesi için işletmelerde yoğun mesai başladı. Kentte, 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, zorlu işlemlerin ardından hazırladıkları şerbetin 1,5 litresini 25 liraya sattıklarını ve pek çok faydası olduğunu söyledi.
Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu'da özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi illerde yoğun şekilde tüketiliyor.
Meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici özelliği, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle Ramazan ayında da iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezi oluyor. Gaziantep'te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, bu yıl da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte değişik lezzetiyle sevilen ve sağlık açısından şifa kaynağı olarak bilinen şerbete ilgilinin oldukça arttığını ve talebe yetişmek için yoğun mesai yaptıklarını söyledi.
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