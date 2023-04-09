İftar sofraları için şahane bir öneri: Fırında enginar

"Bugün ne pişirsem?" sorusu Ramazan ayında daha sık sorulur... Siz de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem sağlıklı hem doyurucu enginar tarifi:

Malzemeler:

6 adet enginar

2 çay yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet soğan

Maydanoz

1\4 bu bardağı rendelenmiş parmessan

Garnitür

1 adet portakalın suyu (İsteğe bağlı)

Tuz

Karabiber

Kaşar peyniri

Galeta unu

Öncelikle güzelce yıkadığınız enginarları limonla ovalayıp su içinde bekletin.

Bir tavada soğanı soteleyin.

Soğan renk değiştirince üzerine garnitürü, baharatları ilave edin.

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Güzelce karıştırdıktan sonra tavaya bir adet portakalın suyunu dökün. Tavayı ocaktan almadan rendelenmiş parmesanı da ekleyin.

Hazırladığınız iç ile enginarları doldurun.

Fırına sürdüğünüz enginarları 20 dakika pişirin. Enginarların üzerine biraz rendelenmiş kaşar peynir ile galeta unu serpin.

Bu şekilde yemeğinizi 10 dakika kadar daha pişirin.

Afiyet olsun.