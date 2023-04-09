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Yemek Tarifleri İftar sofraları için şahane bir öneri: Fırında enginar
Yemek Tarifleri

İftar sofraları için şahane bir öneri: Fırında enginar

Yeniakit Publisher
2023-04-09 22:19:00 -
İftar sofraları için şahane bir öneri: Fırında enginar

Enginar sağlık deposu sebzelerden biridir. Karaciğer dostu olarak bilinen bu leziz sebzeyle harika bir iftar yemeği hazırlamanız mümkün. İşte, fırında enginar tarifi...

"Bugün ne pişirsem?" sorusu Ramazan ayında daha sık sorulur... Siz de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, hem sağlıklı hem doyurucu enginar tarifi: 

Malzemeler:

  • 6 adet enginar
  • 2 çay yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet soğan
  • Maydanoz
  • 1\4 bu bardağı rendelenmiş parmessan
  • Garnitür
  • 1 adet portakalın suyu (İsteğe bağlı)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kaşar peyniri
  • Galeta unu

Öncelikle güzelce yıkadığınız enginarları limonla ovalayıp su içinde bekletin.

Bir tavada soğanı soteleyin.

Soğan renk değiştirince üzerine garnitürü, baharatları ilave edin.
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Güzelce karıştırdıktan sonra tavaya bir adet portakalın suyunu dökün. Tavayı ocaktan almadan rendelenmiş parmesanı da ekleyin.

Hazırladığınız iç ile enginarları doldurun.

Fırına sürdüğünüz enginarları 20 dakika pişirin. Enginarların üzerine biraz rendelenmiş kaşar peynir ile galeta unu serpin.

Bu şekilde yemeğinizi 10 dakika kadar daha pişirin.

Afiyet olsun.

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