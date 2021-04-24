İftar saati kaçta? İstanbul 24 Nisan akşam ezanı vakti

İftar vakitleri, illere ve günlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul iftar saatleri hakkında detaylı imsakiye bilgilerini yayımlayan Diyanet, kentte yaşayan vatandaşlar için iftar ve iftar saatleri hakkında bilgi verdi. Peki, İstanbul'da iftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte İstanbul iftar ve iftar vakitleri

İstanbul 24 Nisan iftar saati kaçta?

İstanbul'da iftar saati bu akşam 20:00'de okunacak.. Teravih namazı ise 21:29'da kılınacak.

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İftar duası

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

TÜRKÇE MANASI : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”