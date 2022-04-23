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Yemek Tarifleri İftar için farklı pilav tarifi | Enginarlı pilav nasıl yapılır?
Yemek Tarifleri

İftar için farklı pilav tarifi | Enginarlı pilav nasıl yapılır?

İftar için farklı bir pilav hazırlamak isteyenler ‘Enginarlı pilav olur mu?' sorusunun cevabını araştırıyor. Enginarlı pilav için hangi malzemeler gerekli? Enginarlı pilav tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2022-04-23 17:59:00 -
İftar için farklı pilav tarifi | Enginarlı pilav nasıl yapılır?

Enginar sağlık açısından son derece önemlidir. Uzmanlar mevsiminde bol bol enginar yenmesi gerektiği belirtiyor. Peki, enginarlı pilav olur mu?

Enginarlı pilav tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet enginar
  • 1 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 2 su bardağı pirinç
  • Yarım limon
  • Yarım demet dereotu
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Zeytinyağı

İftar için farklı pilav tarifi | Enginarlı pilav nasıl yapılır?

Öncelikle pirinci suya koyun ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

Siz bu arada soğan ve havuçları doğrayıp zeytinyağında soteleyin.

Ardından enginarları küp küp doğrayın ve tencereye ekleyin.

Pirinci süzün ve tencereye ekleyip iyice kavurun.

Birkaç dakika sona sıcak suyu, tuz ve şekeri tencereye ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Bu aşamada ocağın altını da kısın.

Pilav pişince altını kapatın ve demlenmeye bırakın.

Demlenen pilavın içerisine dereotlarını kıyıp ekleyin.

Pilavınızı sıcak ya da soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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