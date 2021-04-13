İftar Duası | İftar öncesi okunacak dua nedir?

Ramazan ayında tutulan oruç, bize verilen nimetlerin kıymetini anlamamızı hatırlatırken diğer yandan şükretmemizi de sağlamaktadır. İftarımızı açmadan önce Allah’a verdiği nimetlerden dolayı şükredip dua etmeliyiz. Ramazan orucunu tutan pek çok kişi, iftar öncesi okunacak duayı merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İftar öncesi okunacak dua nedir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) her konuda bize örnek olduğu gibi iftarımızı açarken de örnek olmuştur. Efendimiz (s.a.v) iftarını açarken “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.” diye dua ederdi.

Türkçe manası : (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Ayrıca, Peygamber Efendimiz (s.a.v) orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah sevap kesinleşti.”

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü."

İftar duası anlamı "Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!"