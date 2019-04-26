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İftar çadırı kerebi gazi otopark’ında açılacak

Çorum Belediyesi her ramazanda olduğu gibi bu ramazan ayında da vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırının kurulumuna başladı.

26 Nisan 2019 Cuma 15:00
İftar çadırı kerebi gazi otopark’ında açılacak

Çorum Belediyesi her ramazanda olduğu gibi bu ramazan ayında da vatandaşlara hizmet verecek olan iftar çadırının kurulumuna başladı.


Geçtiğimiz yıllarda Çorumpark’ın alt kısmındaki alana kurulan ramazan çadırı bu yıl bölgede yapılan yol çalışmasından dolayı Kerebi Gazi Otoparkı’na kuruluyor. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay ile Ramazan Çadırı kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.


Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının bereketini, faziletini hemşehrilerimizle paylaşmak adına belediyemiz her yıl iftar çadırı kuruyor. Geçtiğimiz yıllarda Çorumpark’ın alt kısmındaki alana kurulan Ramazan Çadırını bu yıl bölgede yapılan yol çalışmasından dolayı AHL Park’ın yanında bulunan Kerebi Gazi Otoparkına kuruyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlayacağına inandığımız çadırımızda ramazan ayı boyunca her gün bir hayırsever tarafından iftar yemeği verilecek. Gönüllerin buluşacağı gönül sofralarında yemek vermek isteyen hayır sahiplerimiz belediyemiz ile irtibata geçebilirler. Bu vesile ile bütün İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 15:00
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