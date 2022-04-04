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Oruç İftar bugün saat kaçta? 4 Nisan Pazar akşam ezanı saat kaçta?
Oruç

İftar bugün saat kaçta? 4 Nisan Pazar akşam ezanı saat kaçta?

Oruç saat kaçta açılacak? Ramazanın üçüncü gününde orucun saat kaçta açılacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul’da iftar saat kaçta? Ankara iftar saati 4 Nisan | İzmir iftar saati akşam ezanı

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:16:00 -
İftar bugün saat kaçta? 4 Nisan Pazar akşam ezanı saat kaçta?

Mübarek ramazan ayının üçüncü gününde hangi ilde saat kaçta oruçların açılacağı merak ediliyor. Peki, bugün iftar saat kaçta?

İftar bugün saat kaçta? 4 Nisan Pazar akşam ezanı saat kaçta?

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok araştırılan konu “Bugün oruç katça açılacak?” oluyor. İşte, il il iftar saatleri…

Adana   19.10

Adıyaman           18.59

Afyonkarahisar19.30

Ağrı        18.41

Amasya19.11

Ankara19.22

Antalya19.29

Artvin   18.47

Aydın    19.41

Balıkesir               19.42

Bilecik  19.34

Bingöl   18.51

Bolu       19.28

Burdur  19.31

Bursa 19.37

Çanakkale           19.48

Çankırı                  19.19

Çorum 19.14

Denizli 19.36

Diyarbakır           18.51

Edirne   19.49

Elazığ 18.56

Erzincan   18.55

Erzurum     18.48      

Eskişehir              19.31

Gaziantep           19.02

Giresun19.01

Gümüşhane      18.56

Hakkari18.37

Hatay    19.06

Isparta  19.30

Mersin19.13

İstanbul               19.38

İzmir 19.44

Kars       18.42

Kastamonu        19.19

Kayseri19.11

Kırklareli              19.46

Kırşehir19.16

Kocaeli19.34

Konya   19.22

Kütahya                               19.33

Malatya               18.59

Manisa19.43

Kahramanmaraş              19.04

Mardin18.49

Muğla   19.38

Muş    18.47

Nevşehir             19.14

Niğde    19.13

Ordu    19.03

Rize       18.52

Sakarya19.32

Samsun19.09

Siirt        18.44

Sinop 19.14

Sivas 19.05

Tekirdağ   19.44

Tokat    19.07

Trabzon   18.55

Tunceli 18.55

Şanlıurfa     18.56

Uşak      19.35

Van        18.39

Yozgat  19.14

Zonguldak          19.27

Aksaray19.16

Bayburt               18.53

Karaman             19.19

Kırıkkale  19.19

Batman18.48

Şırnak   18.42

Bartın    19.25

Ardahan              18.43

Iğdır       18.37

Yalova   19.37

Karabük    19.24

Kilis        19.03

Osmaniye           19.06

Düzce   19.29

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